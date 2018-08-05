В Starbucks можно будет рассчитываться криптовалютой 1 5.08.2018, 22:04

Пользователи смогут тратить свое цифровое состояние почти в любом месте.

В кофейнях сети Starbucks можно будет использовать при оплате криптовалюту. Об этом сообщает CNBC (перевод — nv.ua) со ссылкой на основателя инвестиционной компании BK Capital Management Брайана Келли.

Оплатить товары и услуги посетители сети кофеен смогут с помощью криптовалюты через специальную платформу Bakkt. Разработкой Bakkt занимаются совместно Starbucks, ICE, Microsoft, BCG и ряд других компаний.

Платформа Bakkt будет использовать Microsoft Cloud, на базе которого будет создана открытая и регулируемая глобальная экосистема для цифровых активов.

Платформа позволит потребителям хранить, продавать, покупать и тратить цифровые активы. Изначально Bakkt будет использоваться для торговли и конвертации криптовалюты. Таким образом, потребители смогут с помощью Bakkt автоматически обменивать криптовалюту на американские доллары для оплаты товаров и услуг сети кофеен Starbucks.

По мнению Брайана Келли, нововведение Starbucks придаст популярности биткоину и будет означать, что пользователи смогут тратить свое цифровое состояние почти в любом месте.