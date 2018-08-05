Россияне собирают «добровольные дружины» для контроля границы под Могилевской областью

Россияне собирают «добровольные дружины» для контроля границы под Могилевской областью3
- 5.08.2018, 22:17
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Им выдадут удостоверения и нагрудные знаки.
Несмотря на заявления о «союзничестве» и нарастающие ожидания от V совместного Форума регионов, на границе ситуация ухудшается, пишет могилевская «Весна».
В Хиславичском районе Смоленской области, который граничит с Мстиславским районом, принято решение о формировании «добровольных народных» и казачьих дружин для контроля белорусско-российской границы и «помощи» пограничникам.
Основанием для такого решения Администрации Хиславичского района стало постановление правительства РФ от 1995 года “О порядке привлечения граждан к защите государственной границ”.
Вероятно, одной из причин стал тридцатидневный безвизовый режим для иностранцев, который ввели в Беларуси. Российские власти раздражает, что любой европеец фактически мог бы попасть на территорию страны.
Помимо опасений из-за возможного наплыва иностранцев, одной из причин создания добровольных дружин стало большое количество контрабанды, которая поступает в РФ из Беларуси.
Во время заседания Координационного совета по пограничной политике при Администрации Смоленской области в июне этого года было указано, что в ходе работы пограничников было изъято и уничтожено за полгода почти 9 тонн так называемых санкционных продуктов.
У дружинников будет право участвовать в контрольных мероприятиях — им выдадут удостоверения и нагрудные знаки.