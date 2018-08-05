Из Варшавы на Мазурские озера пойдут теплоходы 5.08.2018, 22:29

Водный путь свяжет Вислу и Мазурские озера уже в следующем году.

В 2019 году туристы смогут добраться из Варшавы на Мазурские озера водным путем.

Как передает «Радио Польша», об этом сообщили в Министерстве морского хозяйства и речного судоходства Польши.

Первый этап инвестиции — путь к Зегжиньскому водохранилищу, уже открыт. Готовы к эксплуатации река Жерань и одноименный канал.

Руководитель государственного водного хозяйства «Польские воды» Пшемыслав Даца рассказал, что обустройство водного пути до Зегжиньского водохранилища стоило около 140 000 злотых (33 тыс. евро).

Министр морского хозяйства и речного судоходства Марек Грубарчик сообщил, что речной путь в первую очередь будет использоваться для хозяйственных нужд. Но еще ранее станет доступен туристам.

В следующем году начнутся работы по соединению Вислы и Мазурских озер. На это понадобится около 200 млн. злотых (46 млн 700 тыс. евро).