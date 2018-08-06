США подготовили новые меры по борьбе с хакерами 6.08.2018, 7:33

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Воспользуется ли ими Трамп, пока неизвестно.

В администрации президента США был разработан ряд мер по более эффективному противодействию хакерским атакам, включая меры по более эффективному привлечению к ответственности самих хакеров. Об этом в воскресенье, 5 августа, пишет издание The Wall Street Journal (перевод – dw.com).

По данным издания, последней каплей, побудившей Госдепартамент, министерства финансов и обороны к решительным действиям, стала информация о взломе российскими хакерами американских энергетических компаний. В июне группа советников президента оценивала ситуацию настолько серьезной, что призывала готовиться к коллапсу всей энергетической системы в ходе хакерской атаки.

При этом ответные меры, которые предлагают их разработчики, нацелены на подавление самих хакеров, а не на удар по гражданскому населению, включая инфраструктуру государства, откуда произведена атака. США собираются принять юридические меры - чаще выдвигать обвинения, объявлять хакеров в розыск, в том числе через Интерпол, и тем самым затруднить их выезд в другие страны.

Члены администрации, разрабатывающие жесткие ответы противодействия хакерам, согласно данным издания, не знают, согласится ли Трамп принять эти меры. Однако сотрудники Белого дома уверяют, что он относится к этому вопросу достаточно серьезно.