В Южном Судане закончилась гражданская война 6.08.2018, 7:42

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Президент Южного Судана Салва Киир (справа) и лидер повстанцев Риек Машар Тени (слева)

Президент и бывший вице-президент подписали мирный договор и договор о разделении власти в стране.

Стороны конфликта в гражданской войне в Южном Судане в воскресенье, 5 августа, подписали мирный договор, сообщает dw.com.

Президент страны Салва Киир призвал сделать все возможное, чтобы этот договор помог преодолеть раскол в стране. "Мое правительство и я знаем, какие финансовые и политические потери принес этот конфликт правительству, региону и всему континенту", - заявил он.

Подписанный договор предусматривает разделение власти в стране, где последние пять лет продолжался вооруженный конфликт между народностью динка, к которой принадлежит президент Салва Киир, и народностью нуэр, к которой принадлежит отправленный в отставку вице-президент Риек Машар. Согласно этому договору, Машар возвращается на должность вице-президента. Посредническую роль в заключении мира сыграл Судан.

С начала гражданской войны тут погибли десятки тысяч человек, около четырех миллионов обратились в бегство. Южный Судан отделился от Судана в 2011 году.