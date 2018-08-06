Степан Демура: Новые санкции США против России будут иметь эффект гильотины 9 6.08.2018, 7:52

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Степан Демура

Биржевой аналитик – о «сокрушительных санкциях» в отношении РФ.

Американские власти ввели санкции против российского банка «Агросоюз» из-за нарушения режима нераспространения в отношениях с КНДР, говорится в сообщении Минфина США, обнародованном в пятницу, 3 августа.

Это известие пришло на фоне продолжающегося снижения рубля по отношению к доллару США и евро. По заключению экспертов, главные причина этого кроются в негативной динамике на нефтяных рынках и перспективе введении новых антироссийских санкций со стороны Вашингтона.

Напомним, группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий в четверг представила законопроект, усиливающий, по их мнению, давление на Россию в ответ на вмешательство Москвы в выборы, а также ее действия в Сирии и агрессию в Крыму.

Законопроект, который его авторы называют сокрушительным, включает ограничения на транзакции, связанные с госдолгом России, с энергетической сферой и импортом урана, а также новые санкции по отношению к российским политикам и олигархам, сообщает «Голос Америки».

Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура сравнил их с гильотиной. При этом он заметил, что санкции, которые были введены ранее, только на поверхностный взгляд не работают.

«Действительно, резкого ухудшения экономической ситуации в стране не произошло, она хотя и ухудшается все больше и больше, но плавно, - добавил он. - Рубль практически стоит на месте. Как говорил великий (Алексей) Кудрин, это островок стабильности в тихой гавани. Однако, если поговорить с бизнесменами, узнаешь, как банки и корпорации пытаются избежать работы с токсичными компаниями и личностями, которые попали под санкции. Так что на самом деле это меры очень серьезные».

Но это же, по мнению эксперта, указывают и проблемы, которые появились у Дерипаски, Абрамовича, Ротенбергов и других олигархов. Но новые предлагаемые сенаторами США санции будут не в пример сильнее по своим результатам и последствиям, уточнил он: «Они приведут к достаточно резкому ослаблению рубля, и не на 15 %, как говорят некоторые известные банки, а значительно больше. Потому что «горячий» капитал в объеме порядка 70 миллиардов долларов сидит в ОФЗ (облигациях федерального займа, выпускаемых Минфином – В.В.) и рублевых корпоративных облигациях. Значит, начнется бегство капитала за границу, как обычно. Ко всему прочему все это где-нибудь к концу года будет сопровождаться усилением падения цен на нефть и разворотом мировых рынков».

Согласно прогнозу исследователей Citigroup, в случае запрета на покупку российских ОФЗ национальная валюта может подешеветь на 15 %, и тогда цена за доллар составит около 73 рублей.

Все месте это приведет к тому, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина, как обычно, поднимет ключевую ставку до каких-то заоблачных высот, пытаясь остановить падение рубля, но это не сработает, уверен Степан Демура: «Аргентинцы тоже подняли ставку до 40 %, а песо как падало, так и продолжает падать. Поэтому эти санкции очень суровые. Они будут оказывать мощнейшее давление как на финансовый сектор, так и на газонефтедобычу. Ведь США могут запретить всем нефтесервисным компаниям осуществлять бизнес с российским компаниями. А это затронет где-то 80 % российского рынка нефтегазобычи».

В принципе, возможностей для мощнейшего удара по экономике России у США предостаточно, констатировал экономист. Как ему представляется, санкционный пакет будет согласован в сжатые сроки.

«Вспомним, недавно конгрессмены приезжали в Россию, где встречались с представителями Госдумы и Совфеда. И судя по тому, что американцы говорили после этого, они пришли к выводу, что политическое руководство и законодательная ветвь российской власти просто неадекватны и договариваться с ними о чем-то бесполезно. Поэтому посчитали, что существующие санкции чересчур мягкие», - резюмировал он.