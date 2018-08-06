Подлодки в обмен на Pepsi: как СССР продал США целый флот 8 6.08.2018, 8:44

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Фото: pastvu.com

В свое время «жидкая валюта» разоружила империю зла.

Наладить бизнес с коммунистами во время холодной войны? Почему бы и нет, сказал себе исполнительный директор Pepsi, Дональд Кэндалл (Donald M. Kendall) и отправился в Москву.

Конечно, так просто проникнуть за железный занавес настоящему капиталисту, который, по советским убеждениям, угнетал на своих фабриках рабочих, было почти невозможно, пишет tut.by.

Pepsi для генсека

И этим «почти» для Дональда Кэндалла стала Американская национальная выставка 1959 года в Москве. Ее идейным вдохновителем был сам президент Дуайт Эйзенхауэр, которому хотелось потрясти воображение советских людей американским образом жизни.

Надо сказать, американцам это удалось: несколько сотен тысяч журналов, брошюр и книг об Америке были разобраны в первые дни выставки. Последние экземпляры пришлось прибивать гвоздями, но советских людей это не останавливало.

И пока советские люди пробовали американскую выпечку и рассматривали впервые легально привезенный художественный авангард — картины американского художника Поллака — американские конгрессмены пытались найти взаимопонимание с Никитой Хрущевым. А отношения между ним и американским правительством были, мягко говоря, не очень доброжелательными.

И пока сильные мира сего беседовали, Кэндаллу удалось подсунуть советскому руководителю стаканчик Pepsi, который Хрущев без всяких сомнений выпил. Кроме него этот напиток попробовали и рядовые советские граждане, выпившие в итоге без малого 3 млн стаканов Pepsi.

В итоге Дональд Кэндалл получил лучший рекламный снимок, а вместе с ним отличный повод для пиара своей продукции. В Америке напиток продвигался под слоганом «Будь общительным, пей „Пепси“!» (Be Sociable, Have a Pepsi!). В итоге снимок пьющего американскую газировку Хрущева появился во многих западных газетах с подписью «Хрущев хочет быть более общительным».

Жидкая валюта

Заслуги Дональда Кэндалла не остались незамеченными, и шесть лет спустя он возглавил компанию. Деловые контакты, налаженные в Москве, помогли ему в 1972 году добиться монопольных прав на продажу Pepsi в Советский Союз, перекрыв доступ за железный занавес вездесущей Coca-Cola.

На Западе заключение такого контракта стало сенсацией, The New York Times писала в передовице, что газировка стала «первым капиталистическим продуктом», доступным в Советском Союзе. Правда, сразу возникла одна проблема — рубль не был международной платежной валютой — а рассчитываться за Pepsi чем-то надо было.

Выход из сложившейся ситуации нашли чисто по-русски: за «Пепси-колу» советские товарищи предложили «Столичную». Обмен газировки на водку вполне устроил капиталистов.

17 подлодок за Pepsi

К моменту истечения срока договора — в 1989 году, в СССР действовало более 20 предприятий по производству «Пепси-колы». Однако американцев уже не устраивала водка, за концентрат знаменитой газировки они согласились взять оружие.

Возглавлявший на тот момент СССР Горбачев не стал спорить с американцами и пересмотрел прежнее соглашение. С помощью одной подписи генсека компания Pepsi стала владелицей семнадцати подводных лодок, одного крейсера и одного фрегата. Проданные подлодки были дизельными, крейсер, скорее всего, относился к проекту 58-бис, а фрегатом иностранцы назвали эсминец проекта 31.

Одной сделкой Pepsi приобрела шестой по военной мощи флот в мире. В газете The New York Times приводится забавный эпизод, который имел место в разговоре Кэндалла и советника президента США по национальной безопасности в администрации Буша, Брента Скоукрофта. Рассказывая об оплате продукции Pepsi советским оружием, Кэндалл пошутил: «Мы разоружаем СССР быстрее, чем вы».