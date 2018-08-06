Леонид Заико: У нас должна быть зарплата 3-4 тысячи евро под такие цены 21 6.08.2018, 8:52

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Леонид Заико

Почему в райцентрах все стоит дороже, чем в Минске?

Сегодня в Беларуси идет спор по поводу крупных торговых сетей. Малый бизнес обвиняет «Евроопт», крупного ритейлера, в том, что тот злоупотребляет своим доминирующим положением.

Ситуацию в интервью «Белгазете» комментирует руководитель аналитического центра «Стратегия», экономист Леонид Заико.

В том, что возник такой конфликт, виновата власть. Китай начал свою экономическую динамику с того, что способствовал развитию внутренней торговли - овощами, мясом и т.д. И любой частный торговец со временем, через 2-3 года, мог построить свой магазин. У нас это все торпедировалось. Тут виновато правительство.

Сами напроказили, людей сориентировали на то, что они тупо занимаются продажей товаров на 20-40% дороже, чем в больших сетях, потому как крупная торговая сеть обладает большими возможностями и наценки снижает.

Я недавно был в Слуцке, зашел там в продовольственный магазин. Спросил: почему у вас такие высокие цены? У вас должна быть зарплата 3-4 тыс. евро под такие цены. Они на меня смотрят и не понимают. А на самом деле в Минске в соответствии с экономической теорией цены должны быть на 30% ниже. Минэкономики, которое нужно закрыть, перед закрытием эту тему может разработать, проанализировать четко цены по сравнимой компаративной продукции в Минске и маленьких городах - Слуцке, Солигорске и т.д.

Почему у нас в райцентрах цены выше, чем в Минске? Кто виноват? Мне предприниматели сообщают: в наш агрогородок направил свои онучи «Евроопт», желает купить у них помещения и прочее. Руководители района, председатель местной вертикали, руководители потребкооперации, просто в ужасе. Прибежали к нашим частным предпринимателям - владельцам торговли, что бывает очень редко, и говорят: Дуся, ни в коем случае не продавай свои помещения. То есть районные власти увидели, что «Евроопт» убьет потребкооперацию.

Поэтому с точки зрения стратегии «Евроопту» надо переходить на метод, которым пользуются умные западные компании, - создавать параллельно свои же структуры под другими брендами, другими названиями - «Брусничка», «Земляничка», «Толстушка».

Есть еще поле борьбы - доставка продуктов на дом. «Евроопт» и тут тоже лидирует, является доминирующей компанией. Поэтому предлагаю нашему правительству провести национальные слушания по поводу монополии в стране. Первая монополия, которую нужно вздернуть, - это жилищно-коммунальное хозяйство. Вы понимаете, как они будут жариться на этой сковородке?

Потом электросети. Еще одна монополия, кроме торговых и ЖКХ, - общественный транспорт. Они больше всех напроказили на монополии - нужно отдельно пробивать талончик в троллейбусе, автобусе… Сделали из минчан каких-то дураков.

Людям надо прививать рыночное сознание. Мне надо заплатить за поездку. Кто хозяин троллейбуса или автобуса - мне не важно. Это городское. Муниципалитет. Почему бы не сделать так: пробиваю талончик - и он действителен в течение часа на всех видах транспорта.

Каждый автобус, троллейбус или трамвай оснащен дыроколами для талончиков. Он пробивает время проездки и дату. Они подошли к тому, чтобы сделать нормально, но решили, что минчане дураки, и каждый минчанин, для того чтобы добраться из своего 16-этажного особняка в Каменной горке на работу, должен заплатить за метро, за автобус и за трамвай отдельно. Вот монополия.