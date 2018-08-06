«Дело РЭП»: Социальные протесты – самое слабое место власти 1 6.08.2018, 8:59

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Белорусские политики высказались в поддержку Федынича и Комлика.

Уже неделю, как в суде Советского района Минска длится процесс по громкому "делу профсоюзов", пишет nv-online.info.

Профсоюзным лидерам Геннадию Федыничу и Игорю Комлику предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

А вот что думают о "деле профсоюзов" известные политики и общественные деятели:

Владимир Некляев, экс-кандидат в президенты:

- В системе правового государства ситуация наподобие той, что стала поводом для уголовного дела против независимого профсоюза РЭП, просто не могла возникнуть. Она возникла только потому, что профсоюзы, как и вся страна, существуют в условиях бесправия, в условиях тотального политического давления. И менять эти условия никто не собирается, что неизбежно приведет страну к политическому и экономическому коллапсу.

Станислав Шушкевич, бывший председатель Верховного Совета Беларуси:

- Если в качестве свидетеля выступала секретарь независимого профсоюза, которая заявила, что была агентом КГБ, то лично для меня это означает только одно - в Беларуси происходит политический сыск. Профсоюз РЭП бесплатно предоставлял в аренду помещение нашей партии, так вот после того, как против Федынича и Комлик было возбуждено уголовное дело, силовики без всякого предупреждения забрали и всю нашу компьютерную технику. А где-то через месяц ее вернули, но уже в испорченном состоянии. Так зачем таким вредительством заниматься?

Василий Поляков, председатель Объединенной гражданской партии:

- Власть хочет ослабить гражданское общество, тем более, что профсоюз РЭП достаточно активно принимал участие в акциях протеста 2017 года, когда народ выступал против декрета о "тунеядцах". Кроме того, профсоюз оказывает помощь по отстаиванию интересов и прав трудящихся. А "социалка" - это сейчас наиболее слабое место, поэтому и пытаются снизить активность структур, которые, по их мнению, угрожают социальной стабильности.