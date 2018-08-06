Играй, музыкант! Телеграм-канал «СерпомПо»

6.08.2018, 9:10

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Друзьям – российские оффшоры, остальным – рост НДС.

Природа «капитализма закадычных друзей» ярко видна на примере двух законов, подписанных президентом Путиным почти одновременно – о создании российских оффшоров в Калининграде и Приморском крае и росте НДС.

Но сначала цитата:

«Притчей во языцех стал офшорный характер российской экономики. Эксперты называют такое явление бегством от юрисдикции. По некоторым оценкам, девять из десяти существенных сделок, заключенных крупными российскими компаниями, включая, кстати, компании с госучастием, не регулируются отечественными законами. Нам нужна целая система мер по деофшоризации нашей экономики».

Кто это говорит? Какой такой оппозиционный экономист, выступающий против курса Путина на создание оффшоров в России? Это – сам Путин в послании Федеральному собранию 12 декабря 2012 года, цитата из текста, опубликованного на сайте президента. «Москва. Кремль».

Путин-2012 «дает маяка» Путину-2018. Говорил, говорил о «деофшоризации нашей экономики», и здрасьте вам, - засадил оффшоры в России для своих друзей с виолончелями! «Играй, музыкант!»

Потому что, кто же еще полезет в эти «российские оффшоры», чтобы раскрывать информацию российским властям, от которых и бегут из России в оффшоры западные. Только друзья Путина, его «кассиры», у которых от властей нет секретов. Таким образом «закадычные друзья» вместо того, чтобы платить налоги как все в России, будут платить их в России по низким ставкам, и никакое «панамское досье» им отныне не грозит.

При этом все остальные граждане России должны платить повышенный НДС – властям для чего-то нужно больше денег. Как радже в «Золотой антилопе»: «Еще! Еще!». Нужно, и все. На новые «нацпроекты», в которые включатся все те же «закадычные друзья» - строители стадионов, мостов, дорог.

С другой стороны «закадычным друзьям», работающим на контрактах с государством, приватизированным «цивилизованными озерными кооператорами» и госкомпаниями, рост НДС не страшен. Будут получать больше заказов, доходы не снизятся.

Так устроен «русский мир», многополярный американскому – как важно пояснит какой-нибудь Лавров. А кто не согласен с таким его устройством, тот не патриот, предатель, «иностранный агент», «пятая колонна».

Телеграм-канал «СерпомПо»