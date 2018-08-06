Появилось видео взрыва беспилотника во время покушения на Мадуро 6.08.2018, 9:17

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Фото: REUTERS / HANDOUT

«Фланелевые солдаты» прокомментировали операцию.

Появилось видео, на котором видно, как взорвался беспилотный летательный аппарат, использовавшийся при покушении на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Запись опубликовал в Twitter оппозиционный венесуэльский политик Хулио Сесар Ривас.

На 14-секундном ролике снят черный беспилотник, находящийся на высоте в несколько десятков метров. На фоне слышно выступление Мадуро на церемонии в честь юбилея Национальной боливарианской гвардии. В момент, когда президент Венесуэлы выступает с речью, аппарат взрывается. При этом после взрыва Мадуро продолжает говорить.

Para los que querían ver el Dron pic.twitter.com/JKcRysXEUX — Julio César Rivas (@JULIOCESARRIVAS) 5 августа 2018 г.

Покушение на президента Николаса Мадуро произошло в Каракасе 4 августа. Глава государства считает, что к атаке на него причастны ультраправые из Венесуэлы и Колумбии. Арестованы шестеро подозреваемых. Также сообщалось о задержании 11 представителей СМИ.

МИД Колумбии выступил с заявлением, в котором отрицает причастность Боготы к инциденту. Американские власти также не принимали никакого участия в покушении на президента Мадуро, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Ответственность за субботнюю попытку покушения на Мадуро взяла подпольная группа «Фланелевые солдаты».

«Операция состояла в полете двух дронов, груженных взрывчаткой С4, к президентской трибуне. Снайперы почетной гвардии сбили дроны до того, как они прибыли к цели. Они уязвимы, сейчас не получилось, но это вопрос времени», — говорится в сообщении группы в ее микроблоге в Twitter.