«Перекладывают бумажки»: за что чиновникам так много платят? 14 6.08.2018, 9:28

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За год зарплаты госслужащих выросли на треть.

В прошлом году доходы госслужащих увеличивались больше чем на 35%, пишет zautra.by. Сайт попросил экспертов прокомментировать ситуацию.

Снижать зарплаты чиновникам – не выход

— Люди, работающие, например, на производстве, не понимают, почему чиновник должен получать условные пятьсот долларов, сопоставимые с зарплатами в промышленности, хотя одни занимаются производственным трудом, а другие — «перекладывают бумажки», — говорит директор Школы молодых менеджеров публичного администрирования (SYMPA) Наталья Рябова.

Недовольство это объяснимо.

На рост зарплат представителей госструктур влияет оптимизация численности госаппарата. В начале 2017 года Лукашенко заявил, что зарплаты чиновникам можно поднимать только в случае сокращения штата госслужащих. В итоге за полтора года их стало на четверть меньше. Сейчас в госаппарате трудится около 37 тысяч человек.

Урежет ли Лукашенко зарплату себе и госаппарату?

— Стоит учитывать, что в госструктурах прошло довольно большое сокращение кадров. И декларировалось, что оно проводится, в том числе для того, чтобы поднять зарплаты остальным, — подчеркивает Наталья Рябова.

По словам эксперта, для всех есть определенный плюс в том, что у госслужащих неплохая зарплата – это снижает риск коррумпированности и привлекает достаточно квалифицированные кадры.

В чиновники идут не за деньгами. А почему долго не задерживаются?

— На зарплату ниже средней сложно найти профессионала. Да и многие исследования доказывают, что решение материального вопроса для чиновников в разумных пределах необходимо для того, чтобы они качественно работали с госзакупками, материальными ценностями, принимали грамотные ответственные решения, — объясняет эксперт.

Но когда государство «забирает» и перераспределяет 40-45% ВВП, а европейским качеством жизни белорусы похвастаться не могут, то корни недовольства неплохим уровнем жизни госслужащих понятны, и никуда они не исчезнут, резюмирует эксперт.