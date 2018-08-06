400 «спартанцев» Калиновского 1 6.08.2018, 9:53

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Фото: Siarhej Pantus

Открытие народного мемориала под Лидой переросло в праздник «возвращения имен» героев.

Под Лидой вчера торжественно открыли народный памятник повстанцам 1863 года. Участники зачитали более 400 имен участников восстания из Лидского уезда, священники освятили мемориал, сообщает сайт pyx.by.

«Такие мероприятия нужно проводить, чтобы помнить героические события нашей истории», - уверен один из организаторов, активист Сергей Пантус.

«Следующим шагом будет добиться от властей признания памятника», - отметил активист БНК Валерий Минец.