США лишают Россию маневра 6 Секция «Дельта», группа Информационное Сопротивление

6.08.2018, 10:19

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Американцы четко осознают: Путин – производная.

Проблема в 160 миллионах россиян, которые свыше двадцати лет поддерживают курс на воссоздание империи, радуются агрессии против соседней страны и которые готовы жить при таком режиме.

2 августа республиканец Линдси Грэм и демократ Роберт Менендес представили законопроект о новых ограничительных мерах против политических деятелей и крупных бизнесменов из России. Это связано, как накануне сообщил законодатель, во-первых, со слабым влиянием предыдущих штрафных мер, что были закреплены в Законе «О противодействии противником Америки посредством санкций», а во-вторых, с непрекращающимся вмешательством российских спецслужб в избирательную систему Соединенных Штатов.

Сейчас наступает горячий сезон – избирательная кампания, в которой решится, смогут ли республиканцы удержать власть в Нижней палате Конгресса США – в Палате представителей. И тема российского вмешательства, хотят того «красные слоны» или нет, сыграет важную роль на этих выборах. В конечном итоге, в случае потери мест в Нижней палате, республиканцы не смогут проводить те законы, которые им важны, проводить с той относительной легкостью, с которой они это делают сейчас (за исключением тех, где необходимо явное большинство).

Демократы, конечно, используют явное российское вмешательство и расследование специального прокурора Мюллера в свою пользу. И непонятно, чем все это закончится. Ясно одно: русские продолжают вмешиваться в избирательную кампанию в США. Делают они это по нескольким причинам.

Первая, им необходимо изолировать Америку от проблем в Европе (попытаться укрепить там пророссийские силы). Вторая, Кремлю нужен постоянный хаос – не столько конфликт между демократами и республиканцами, сколько уязвимый президент США, глава государства, неспособный проводить свою политику. Политику, которая заставит русских поднять белый флаг и лишиться нынешних позиций.

Именно поэтому республиканцы решили сыграть на опережение и первыми поднять вопрос об ужесточении санкций против России. Тем более что встреча Трампа и Путина в Хельсинки явно ударила по электоральным показателям Республиканской партии.

Сенатор Грэм сказал прямо: «Я представлю законопроект о санкциях против России, в котором есть все. Это будет законопроект о санкциях «из ада». Любую другую страну, которая попытается вмешиваться в наши выборы, должна постигнуть та же участь».

Важно понять, что это говорит человек, который имеет наибольшее влияние наряду с организатором большинства в Сенате – Митчем Макконнелом. Этот политик активно выступал против российской агрессии. Еще в 2011 году он стал соавтором резолюции Сената № 175, осуждавшей действия России в Грузии в 2008 г., принятой единогласно. Он призывал бойкотировать Олимпиаду в Сочи из-за предоставления Россией политического убежища Эдварду Сноудену. Истинный южанин Линдси Грэм продолжает выступать за санкции против России и в то же время – за территориальную целостность Украины.

О чем это говорит? О том, что законопроект действительно будет представлен на общее рассмотрение в Сенате США. С высокой долей вероятности можно утверждать, что за него проголосует большинство – и республиканцы, и демократы. Также можно говорить о том, что документ, в случае резолюции сенаторов, будет поддержан конгрессменами и из Нижней палаты Соединенных Штатов.

Что касается самого президента Трампа, то и он, несмотря на ранее сделанное во время встречи с итальянским премьером заявление о нежелании ужесточать российские санкции, вынужден будет подписать законопроект об их ужесточении. Ведь «Америка – превыше всего!». И не надо при этом думать, что в Белом доме не знали об инициативе Грэма. Все это – элементы одной игры по сдерживанию агрессора.

Тефлоновый Путин

По большому счету, абсолютно не важно, какого рода санкции будут дополнительно введены в действие: будут они касаться вопросов рефинансирования и кредитования банковских структур РФ, поставок военных технологий, инвестиций, газотранспортных инициатив Кремля, или они также будут подкреплены новым списком физических лиц из близкого и не очень окружения российского президента. Там, во-первых, думают о противодействии, сдерживании противника и конкурента, которым ныне для США является Россия. При этом Россия отнюдь не путинская, а в общем – нынешняя Россия.

В Вашингтоне прекрасно понимают: хозяин Кремля – это своего рода тефлоновый политик, политик, к которому ничего не пристает. Экономические трудности, демографические проблемы, села, где жизнь остановилась в 19 столетии, рыба, которая поставляется с российского Востока в Москву двадцать дней, массовый отток человеческого ресурса из страны – все это к Путину не прилипает.

Вороватые чиновники – конечно, проблема, но Путин не при чем! И все ждут, пока в Кремле поднимут бровь и бросят очередного Кудрина за решетку: на потеху всей стране.

Американцы четко осознают: Путин – производная. Проблема в 160 миллионах россиян, которые свыше двадцати лет поддерживают курс на воссоздание империи, радуются агрессии против соседней страны и которые готовы жить при таком режиме.

Вот почему санкции: американцы сдерживают Россию, которая сейчас путинская, но она и дальше будет такой, даже когда Путина не станет.

Почему не важно, какими будут новые ограничительные меры, которые, вероятно, предложит Грэм? Потому что в любом случае они будут направлены на оскудение кошелька власть имущих и народа России, они помогут сдержать милитаризацию экономики этой страны и, в конце концов, заставят Москву в очередной раз пойти на мировую.

О дальнейшем сценарии писать не будем. Уж слишком долго и сложно: Китай, Ближний Восток, изоляция РФ – все это сейчас уж очень тяжело будет восприниматься. Необходимо просто понять: американцы заставляют не Путина уйти, что ныне невозможно; они пытаются повлиять на российское общество… через «холодильник».

Ведь очевидно, что не обокравшие российскую казну друзья Путина будут ее восполнять после дополнительного экономического удара. Это будет делать русский народ.

Единственный способ остановить безумие – показать, что такое нехватка средств. Вспомните все, назовем это манифестации, что происходили в России за последние сто лет. Это вам не Украина. Люди там выходят на улицы только по одной причине: нехватка колбасы. И скоро этой колбасы не будет!

Россия в клетке

Впрочем, мы начали философствовать. Давайте вернемся к вопросу санкций.

На самом деле анонсированные штрафные меры – всего-навсего вершина айсберга. Необходимо посмотреть на ситуацию шире: как на игру на шахматной доске, где американцы прекратили обмен фигурами, а начали контрнаступление.

С чего все началось? Со встречи Трампа и Путина в Хельсинки. Там всем стало очевидно, что Россия продолжит вмешиваться в американские выборы и проводить еще более агрессивную политику в различных частях земного шара.

Путин, к слову, не понял слова Трампа о непризнании аннексии Крыма, несогласии с возведением «Северного потока-2», о необходимости прекратить вмешательство в выборы в США.

Впрочем, вряд ли кто из нынешней американской Администрации надеялся на позитивный результат. Именно поэтому через два часа после встречи глав двух государств, в США озвучили об аресте российской гражданки Марии Бутиной. Она, имея хорошие связи в силовых кругах России, пыталась скомпрометировать родственников Трампа и организовать очередной скандал с участием американского президента.

Учитывая ее показания, можно точно сказать: она выполняла несколько важных задач. Во-первых, она пыталась создать каналы, по которым российское правительство вкладывало бы деньги в американскую политическую систему, чтобы повлиять на исход выборов в США. Во-вторых, намеревалась привлечь американские деньги в Россию. Все это делалось с одной целью – посеять хаос в Вашингтоне и за его пределами.

Далее мы услышали от Государственного секретаря США Майка Помпео «Крымскую декларацию», которую уже сравнивают с идентичным документом – «Декларацией Уэллеса» от 23 июля 1940 года. Последняя осуждала аннексию Советским Союзом стран Балтии. И в конечном итоге именно она помогла освободить страны этого региона от российской оккупации. Теперь мы видим идентичный документ по Крыму и понимаем: результат будет точно такой же – полуостров рано или поздно вернется к Украине.

В последующем произошло еще одно предельно важное мероприятие – встреча президента Трампа и итальянским премьером – с Джузеппе Конте.

Во время брифинга глава правительства Италии произнес слова, которые явно показывают: американцам удалось переубедить официальный Рим в необходимости продолжить политику сдерживания относительно России.

По-другому тяжело объяснить фразу, сказанную итальянским премьером, где он четко обозначил: диалог с Россией необходимо продолжать, а санкции оставить в силе.

И это позиция Италии – страны, которая имела предельно тесные экономические отношения с Москвой. Все это, кстати, показывает, что заявления явно пророссийского Министра внутренних дел Республики Маттео Сальвини о перевороте в Украине и о легальности аннексии Крыма – это его личная позиция.

А далее произошло еще одно важное событие – наложение санкций ЕС против компаний, которые участвовали в строительстве так называемого Крымского моста. Пока что речь идет о шести российских предприятиях, два из которых, «Стройгазмонтаж» и «Мостотрест», принадлежат российскому миллиардеру, приближенному к Путину – Аркадию Роттенбергу.

Почему эти ограничения важны? Потому что речь идет не просто о непризнании Европой российской агрессии, а о поддержке политики Вашингтона, когда санкции вводятся против близкого окружения российского президента. Вспомним, действующий режим зависит не от русского народа, а от силовиков и миллиардеров.

Также не следует забывать о начале судебного разбирательства относительно бывшего советника беглого Януковича - экс-главы штаба Трампа Пола Манафорта. Того обвиняют в укрывательстве значительных финансовых средств от налоговых ведомств США и в возможном сговоре с русскими против собственной страны.

Сейчас сторона обвинения, как уведомил представитель специального прокурора Мюллера, готова преступить к допросу свидетелей, в числе которых находятся бывшие подельники американского политтехнолога.

Если ситуация для Манафорта станет опасной, он может пойти на сделку со следствием и сдать всех тех, кто принимал участие в подрывной кампании Кремля по разрушению демократии в Америке. И это, вероятно, - наиболее опасный момент для России.

Другими словами, мы говорим о том, что американские власти не оставляют России поля для маневра. Они лишили ее этой привилегии.

Это говорит лишь об одном: США будут вводить санкции против РФ, следствие Мюллера продолжится (несмотря на заявления разных политиков), Россию будет ждать новое экономическое падение. Все это может привести к двум различным сценариям: или Кремль пойдет на мировую и самостоятельно освободит все захваченные территории, или никто в мире не сможет гарантировать отсутствие очередного русского бунта в Москве.

Секция «Дельта», группа Информационное Сопротивление