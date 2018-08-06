Марадона и Минск поддержали диктатора Мадуро 6.08.2018, 10:28

1,064

Белорусские власти и скандальный футболист выразили солидарность с правителем Венесуэлы.

Попытка покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро является варварским и бесчеловечным актом терроризма, заявили в МИД Беларуси в понедельник, сообщает "Интерфакс".

В МИД подчеркнули, что "только народ Венесуэлы и исключительно путем мирного диалога в рамках правового поля и Конституции вправе определять пути решения сложных ситуаций и способы разрешения всех разногласий в венесуэльском обществе".

В поддержку венесуэльского диктатора также выступил председатель правления футбольного клуба "Динамо" (Брест) Диего Марадона, который известен своей любовью к диктаторам.

"Покушение на Николаса Мадуро — это покушение на народ! Венесуэла не сдается. Силы тебе, дорогой друг!" — написал аргентинский футболист у себя в Твиттере.