Неизвестные попытались украсть данные о британских F-35 через Tinder 5 6.08.2018, 10:37

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Фото: Issei Kato / Reuters

Приложение было использовано злоумышленниками для получения данных об истребителях пятого поколения.

Неизвестные хакеры, используя методы социальной инженерии и сервис Tinder, попытались получить информацию о новейшем истребителе F-35B, поступившем на вооружение ВВС Великобритании. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники в британском военном ведомстве и оказавшийся в распоряжении журналистов документ, сообщает РБК.

Информацию о подобной попытке шпионажа подтверждает Минобороны Великобритании.

Документ командования британских ВВС, отрывок из которого публикует Daily Mail, говорит об опасности использования онлайн-приложений для знакомств. В тексте предупреждения, датированного 9 июля, говорится о случае, который произошел с одной из военнослужащих. Ее профиль в подобном приложении (газета со ссылкой на источники утверждает, что речь идет именно о Tinder) был взломан. После этого злоумышленники через профиль женщины «познакомились» с еще одним военнослужащим британских ВВС. В ходе общения хакеры попытались выведать у него информацию об истребителях F-35B — очередная партия этих машин поступила в распоряжение британских ВВС в начале августа.

Утечки секретной информации удалось избежать благодаря тому, что жертва взлома сумела вовремя предупредить о произошедшем начальство. В Минобороны Великобритании подтвердили, что хакер не получил секретную информацию. В ведомстве подчеркнули, что военнослужащий, с которым попытался познакомиться взломщик, даже не был связан с программой по постановке на вооружение истребителей F-35.

Daily Mail отмечает, что пока нет официальной информации о том, кто мог стоять за попыткой шпионажа. Однако издание утверждает, что подозрение падает на Россию и Китай, «жаждущих получить информацию об F-35, представляющем потенциальную угрозу их вооруженным силам».

4 августа Великобритания получила очередные пять истребителей F-35B. Всего до 2030 года Лондон планирует принять на вооружение более 130 этих истребителей пятого поколения.