«Порошки, шампуни, моющие средства привозят знакомые из Польши» 2 6.08.2018, 10:39

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Барановичский плиточник рассказал о своих доходах и расхода.

Тридцатипятилетний барановичский плиточник рассказал intex-press.by, сколько зарабатывает, на что откладывает треть дохода и чему удивляется в детских магазинах:

– Я вырос в деревне под Барановичами. Родители работали на ферме, и мы со старшим братом вместо того, чтобы учить уроки, ходили им помогать. И я, и брат никогда не думали о высшем образовании, нам казалось, что будем работать трактористами. Но после школы брат поступил в барановичское училище на каменщика. Я следом за ним – на сантехника.

После училища я остался в городе, несколько лет проработал на заводе. Жил в общежитии. Это была настоящая каторга для меня – никакого личного пространства. И я решил, что хочу жить в собственном доме.

Чтобы приблизиться к этой мечте, я научился делать камины, выполнять различные отделочные работы, класть плитку. Уволился с завода и поехал на заработки в Россию. На заработанные там деньги построил дом в Барановичах.

Семь лет назад я женился и начал работать на себя – открыл ИП. Ездить в Россию я больше не мог: потянул спину, и врач запретил поднимать тяжести. Сейчас я зарабатываю тем, что укладываю плитку в ванных комнатах, санузлах и кухнях.

Треть дохода – в копилку

Работа плиточника сезонная. Основная масса людей делает ремонт летом. Зимой с заработком туго – больше чем на пять заказов в месяц рассчитывать не приходится.

В январе, например, я заработал всего 300 рублей ($150). Все заработанные деньги ушли на коммуналку. Мы весь месяц ели макароны и картошку, дополняя их овощными закатками вместо мяса.

Детское пособие ушло на сына – на покупку памперсов, смесей и других нужных ему товаров.

Чтобы в несезонный период не голодать, летом я убираю в «заначку» треть, а то и почти половину зарплаты. Чем больше смогу отложить, тем меньше придется затягивать пояс, когда на улице похолодает. Так что зимой живем за летние сбережения.

Из фруктов – только бананы для сына

Самая главная статья расходов – питание. За продуктами ездим дважды в месяц. На продуктах не экономим.

Каждый поход в магазин обходится примерно в 70 рублей. Берем понемногу свинины, говядины и рыбы, а также крупы, соусы и молочные продукты. Курицу не покупаем – мы ее не любим.

Из фруктов берем только бананы для сына, все остальные фрукты и овощи у нас со своего участка. Есть теплица, и в мае у нас уже собственные огурцы, рано спеют помидоры с перцами. В саду растут яблоки, вишни, малина, смородина, груши и персики. Яблоки и груши мы убираем в погреб, там они могут долежать до января.

У сына аллергия, поэтому мы покупаем ему импортные смеси, каши. А это недешево. Например, 400-граммовая упаковка смеси стоит около 30 рублей, а в месяц их нужно хотя бы четыре. Фруктовые и овощные пюре в целях экономии жена делает сама из нашего урожая.

Интернет вместо телевидения

Существенная часть дохода уходит на коммуналку – 150 рублей. Дом у нас двухэтажный, вечером везде горит свет, да и электроприборов немало. Так как ребенок маленький, постоянно включаем бойлер.

Еще 30 рублей уходит на интернет и по 10 рублей на наши с женой мобильники. Кабельное телевидение или «Залу» мы не подключали. Зачем переплачивать, если все фильмы и передачи можно посмотреть в сети?

Жена стрижет меня, а я подравниваю ей кончики волос

Я беру заказы в городе, районе. Ездить на общественном транспорте неудобно, пользуюсь личным авто. На бензин в месяц уходит около 70 рублей. Повезло еще, что проблем с машиной нет, хотя ей уже больше 10 лет. Случись поломка – в автосервисе пришлось бы оставить круглую сумму.

На бытовую химию уходит немного: порошки, шампуни, моющие средства привозят знакомые из Польши. Это очень выгодно: и качество лучше, и цена ниже.

Парикмахерские мы с женой не посещаем. Жена стрижет меня машинкой, а я ножницами подравниваю ей кончики волос .Одежду покупаю редко и на скидках.

В магазинах одежды мы бываем каждый месяц. Правда, покупаем обновки не себе, а сыну – он быстро растет. Кажется, только купили ему вещь, а через пару недель она ему уже мала. Больше всего меня удивляют цены на детскую обувь – они практически не отличаются от цен на взрослую обувь. Пока мой сын не ходит, ему достаточно и одной пары кроссовок. Но вот что будет через год, боюсь даже представить!

Себе одежду я покупаю очень редко. Ношу, пока ткань не выстирается. Если нужно что-то купить, жена заказывает на скидках через интернет. Это удобно, не надо тратить время на походы по магазинам.

Из развлечений – кино

Раньше мы каждое лето ездили отдыхать на море, но в этом году от отпуска отказались: сейчас мой заработок не позволяет купить путевки. Единственное, что мы можем себе позволить – дважды в месяц сходить в кинотеатр. Это самое бюджетное развлечение. Деньги на билеты берем из детского пособия.

Обязательно покупаем игрушки для сына. Сейчас это погремушки и пластмассовые машинки. Но, когда он подрастет, погремушками не обойдешься – нужны будут игрушки подороже. Надеюсь, к тому моменту я вернусь к привычному количеству заказов и мой заработок вырастет.