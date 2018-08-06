В Армении покусились на святое для кремлевцев 7 Игорь Эйдман

6.08.2018, 10:51

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Игорь Эйдман

Чтобы сменить систему надо для начала пересажать коррумпированную олигархию.

В Кремле и МИДе не могут скрыть возмущения действиями нового руководства Армении. Нет, армяне не попросились в НАТО и к Евросоюзу вроде не собираются присоединяться. Они совершили гораздо более страшный с точке зрения российских властей проступок, буквально покусились на святое - стали сажать высокопоставленных коррупционеров.

В путинской картине мира коррупция правителя страны — его естественное право, а власть коррупционеров - сакральна. Жестко поддерживая эту власть в России, Путин старается помогать ей удержаться и в соседних странах, которые считает своими вассальными территориями.

Он может презирать Януковича или Саргсяна, но стремится защитить их от заслуженного наказания. Ведь если в Армении или в Украине "холопы" (так он воспринимает людей) расправятся со своими хозяевами, нечто похожее потом может произойти и в России. Дурной пример должен быть подавлен на корню, чтобы не стать притягательным для собственных подданных.

Примерно также рассуждали Екатерина II и Николай I во время европейских революционных событий. Последний, как известно, даже пытался превратить Россию в жандарма Европы. Путин хочет сделать Россию жандармом бывшего СССР, поддерживающим на его территории авторитарные коррумпированные режимы и неофеодальные социальные отношения. Именно восстание против политики Януковича, насаждавшего такой режим в Украине, вызвало российскую интервенцию. Именно попытка разрушить его в Грузии сделала Саакашвили путинскими персональным врагом №1. Теперь на очереди глава Армении Пашинян.

Пашинян понимает, что для того, чтобы сменить систему надо для начала пересажать коррумпированную олигархию. Иначе она, опираясь на накопленные огромные финансовые ресурсы, сорвет любые реформы. Если бы сразу после оранжевой революции в Украине Ющенко поступил столь же решительно, Янукович никогда не пришел бы к власти. Но Ющенко не стал сажать Кучму, его зятя Пинчука, их партнера Ахметова и других представителей криминального олигархо-чиновничьего тандема. Вместо этого он начал активно сотрудничать с олигархатом и провалил реформы.

Пашинян избежал повторения печального опыта своего украинского коллеги и сразу же пересажал коррупционную верхушку во главе с бывшим президентом. В Армении у реформаторов появился шанс на успех. А значит практически неизбежна тайная война Кремля против нового армянского руководства.

Игорь Эйдман, "Фейсбук"