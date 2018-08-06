Белорусы вышли на улицы Нью-Йорка с бело-красно-белыми флагами 6.08.2018, 10:57

Фестиваль в День дружбы проводился для стран – участниц ООН.

В воскресенье, 5 августа, в Бруклине состоялся 5-й ежегодный Международный День дружбы - фестиваль, в котором принимают участие 195 стран - членов ООН, сообщает «Новы Час».

В рамках мероприятия состоялся «Парад единства» - представители разных наций прошли с флагами 195 стран по улице Фултон к зданию Бруклинского муниципалитета, напротив которого были установлены павильоны разных стран.

В павильоне, который выдвинула официальное белорусское представительство под красно-зеленым флагом, можно было увидеть сувениры из соломки, угоститься белорусским квасом, печеньем и конфетами.

Прихожане Собора БАПЦ Кирилла Туровского пришли на это мероприятие с бело-красно-белыми флагами.