Брестчане в 24 раз вышли на площадь в знак протеста против аккумуляторного завода 6.08.2018, 12:14

В Бресте десятки человек снова «кормили голубей».

В воскресенье, 5 августа, брестчане в 24 раз вышли на площадь Ленина на так называемое «кормление голубей» в знак протеста против строительства аккумуляторного завода, передает «Радыё Рацыя».

По данным правозащитников, на центральной площади Бреста было около 40 противников строительства аккумуляторного завода.

"Мероприятие проходило под присмотром силовиков", - отметил брестский блогер Сергей Петрухин:

- Как-то сегодня они вообще вели себя тайно, незаметно. Вон там сидит «тихарь» под елочкой, наверное. Еще тут один ходил. Понятно, что они делают это через силу, им стыдно. И жестко их не хочется уже троллить. Они отворачиваются и уходят, им неприятно.

Напомним, с 28 февраля по воскресеньям в 12:00 на площади Ленина собираются противники строительства аккумуляторного завода, чтобы обсудить текущую ситуацию вокруг него, а также подвести итоги противостояния.