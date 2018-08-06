Шестой день суда по «делу профсоюзов»: онлайн-репортаж 6.08.2018, 11:49

Игорь Комлик и Геннадий Федынич

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

(обновляется) Показания свидетелей резко отличаются от полученных на «следствии».

В понедельник, 6 августа, в суде Советского района Минска продолжается судебный процесс по обвинению председателя Белорусского независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича и главного бухгалтера профсоюза РЭП Игоря Комлика в уклонении от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь), сообщает сайт ПЦ Весна.

Судья - Марина Федорова.

За предыдущие дни процесса суд успел заслушать суть обвинения, допросить свидетелей и практически завершил изучение письменных материалов дела.

Правозащитники в понедельник продолжают мониторинг резонансного судебного процесса. Судья объявила, о том, что в суде продолжится допрос свидетелей.

Прокурор допрашивает члена профсоюза РЭП Жанну Заприварину. Разглашаются показания, данные ею на предварительном следствии.

Заприварина рассказывает, что работала главным правовым инспектором и получала выплаты по датскому проекту с профсоюзом 3F как юрист.

Свидетель ничего не знает о спонсорской помощи и о получении денег от датского профсоюза.

Обязанностей Федынича и Комлика по проекту она не знает, вспоминает о конфликте с Федыничем, поскольку не знала своих обязанностей в рамках этого проекта. Признается, что писала письмо главе датского проекта, в котором спрашивала про свои функции и объем вознаграждения. Ей ответили, что все в рамках законодательства Республики Беларусь.

Уволилась из профсоюза РЭП в 2015 году по собственному желанию.

Прокурор спрашивает, выезжала ли она в Литву?

"Да, выезжала" - говорит она, листая паспорт. Расспрашивают точно про 2011 год.

Была 28 августа 2011 года. Цель поездки назвать не может, не помнит также с кем была там. На вопрос, перевозила ли из Литвы деньги - говорит что дважды перевозила. Перевозила в евро, думает, что примерно 2-3 тысячи. Якобы деньги передавали на вокзале в Вильнюсе, а потом Комлик с Федыничем их забирал. Сумму денег свидетель не помнит... Знала, что деньги эти предназначены на нужды профсоюза.

О дате получения денег в рамках проекта не помнит, кто еще перевозил деньги тоже не помнит.

Прокурор наводит свидетеля на ответ: "Это было в 2011 году?"

Защита возражает и суд возражение принимает.

Свидетеля расспрашивают адвокаты. Спрашивают, декларировала ли полученные средства? Отвечает, что нет, поскольку считала, что все в рамках закона.

- Почему вы называете эти деньги гонораром?

- Потому что это по проекту, а заработок шел отдельно.

О том, что деньги шли с проекта она не знала. Точно описать суть конфликта с Федыничем не может и поэтому просит зачитать ее переписку с датским профсоюзом.

Выясняется, что во время следствия следователь ей подсказывал даты ее перемещения через литовскую границу на основании данных оперативно-розыскной деятельности.

Письма в датский профсоюз Заприварина писала со своего ящика на rambler. Переписку следствию представила добровольно.

На вопрос, были ли поездки в Литву на семинары или в личных целях, ответила, что "да, были". И не только в Литву, но и в Польшу.

- Были ли случаи выдачи средств в качестве компенсации за проезд на семинаре?

- Не знаю, - говорит свидетель

Оглашают протокол допроса во время следствия. Показания, данные на следствии, Заприварина поддержала в полном объеме.

Показала на следствии, что уволилась из-за постоянных конфликтов с Федыничем. Сейчас она неохотно это подтверждает. Она говорит, что ее допрашивали и в 2017, и в 2016 (!) году в ДФР.

- В суде вы говорите, что деньги перевозили 4 раза, а на следствии заявляли, что 15-20 раз. Где правда?

Говорит, что показания давала на основании данных Таможенного комитета о пересечении границы.

- А как вы высчитывали даты, в какие перевозили деньги?

- На основании данных Таможенного комитета.

- А там указано, что вы перевозили деньги?

- А почему вы назвали конкретные фамилии тех, кто пересекал границу?

- Потому, что знаю, что они ездили.

- Кто может подтвердить, что вы перевозили деньги?

- Руководители РЭП могут.

Во время допроса следователь называл даты и способы пересечения границы. Когда был поезд, или автомобиль, тогда эти даты указывались как даты перевозки денег.

Насчет датского проекта свидетель заявляет, что не видела его и не читала, а знала только со слов руководства профсоюза.

Английским языком не владеет, документы переводила гугл-переводчиком и словарем.

Всю переписку сохраняла и записывала на диск, а потом добровольно передала ее следствию. Но на момент допроса следствию уже было известно о ее переписку с датчанами. Письмо это находится в материалах дела.

Что известно по делу "профсоюзов"?

Геннадий Федынич был задержан 2 августа 2017 года. На его квартире и по месту работы прошли обыски, изъяты носители информации, документы. На офис организации наложен арест. Позже Федынич был отпущен под подписку о невыезде за пределы страны.

Уголовное дело также возбуждено в отношении Игоря Комлика, главного бухгалтера профсоюза РЭП. Сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь провели обыски дома у Игоря Комлика, Геннадия Федынича и Натальи Пичужкинай, а также в офисе профсоюза РЭП и центральном офисе Белорусского независимого профсоюза в Солигорске. Изъяты компьютерная техника и финансовые документы.

По официальной информации Комитета государственного контроля Республики Беларусь в ходе проверки в рамках возбужденного уголовного дела установлено, что «председатель и главный бухгалтер профсоюзной организации с целью личного обогащения открыли от имени профсоюза счета в иностранных банках, на которые постоянно поступали крупные суммы денежных средств».

Игорь Комлик содержался под стражей с 2 августа 2017 года по 2 октября 2017 года. Его также освободили из СИЗО под подписку о невыезде.

По информации, которую распространил Следственный комитет, Геннадий Федынич и Игорь Комлик имели счет в Литве, в 2011 году от нерезидентов Беларуси на него поступали деньги в иностранной валюте общим размером 140 тысяч евро.

По расчету Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, сумма неуплаченных налогов составила 22867,1 рубля.

Геннадию Федыничу и Игорю Комлику грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с возможной конфискацией имущества.

Следствие длилось почти год. Его продолжали несколько раз: 13 декабря 2017 года, 2 февраля и 2 мая 2018 года. Менялся и увеличивался состав следственной группы.

За это время были допрошены более 800 членов независимого профсоюза РЭП.

Уголовное дело насчитывает 11 томов.

8 мая Геннадию Федыничу и Игорю Комлик предъявлено окончательное обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 243 Уголовного кодекса РБ).

В поддержку лидеров профсоюза РЭП выступили с совместным заявлением ряд белорусских правозащитных организаций, Белорусский конгресс демократических профсоюзов, другие международные и национальные организации.