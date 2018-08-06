Девушка из Шри-Ланки считает, что в прошлой жизни была белоруской 6.08.2018, 12:04

Иностранная студентка влюблена в белорусскую природу.

Бранавасаруби Cивабаларатнам приехала в Беларусь из Шри-Ланки, чтобы получить международное медицинское образование. Сейчас она проходит практику в отделении нейрохирургии в Областной клинической больнице Витебска, сообщает «Белсат».

Для облегчения жизни в Беларуси она даже сократила имя на 8 букв – Брана.

«С самого детства я хотела жить в месте, где много снега и очень холодно, где меньше солнца, чем в моей стране. Дождь – также очень важен в моей жизни. Если начинает падать дождь, я бегу в своей пижаме или в той одежде, которая на мне есть, танцую или просто гуляю одна. Даже без плаща или зонтика», – рассказывает Брана.

Родители девушки говорят, что ее так привлекает Беларусь, потому что она уже жила здесь в прошлой жизни.

В этой же жизни Брана прожила в Беларуси только 3 года. За это время она ни разу не выбиралась в лес, на речку, не собирала ягод и грибов, даже в деревне не была.

«Это моя мечта – побывать в деревне. Остаться на некоторое время в маленькой хижине, в очень старой хижине, сходить в лес, пообщаться с жителями деревни и почувствовать атмосферу этого места», – рассказывает девушка.

А вот мечта белоруски Ольги Трубач – восстановить усадьбу своих дедов. Для этого она на лето переехала жить в деревню. К Ольге и пожаловала гостья из Шри-Ланки.

Впервые Брана попробовала колодезной воды, выкупалась в речке, собрала грибов и даже потанцевала посреди леса в настоящем белорусском национальном наряде.

«Я не могла подумать, что такой день настанет в моей жизни! Этот день невероятный! У меня нет слов. Просто не знаю, что сказать. Теперь буду мечтать, чтобы такое случалось со мной хоть раз в неделю. Если здесь есть медицинский университет, то я перееду сюда и останусь здесь посреди лесов. Такая жизнь – лучшая!» – делится впечатлениями Брана.

Мечта Браны исполнилось, а исполнить мечту Ольги может помочь каждый желающий. Всех, кто хочет провести в этом прекрасном месте время и немного помочь с работами по усадьбе, Ольга приглашает к себе в деревню Любки.