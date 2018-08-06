Фотофакт: Ремонтируемую дорогу под Горками испортили спецтехникой во время ремонта 6.08.2018, 12:35

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Посмотрите на фото и подумайте, сколько зим переживет такое дорожное полотно?

Не успели местные жители обрадоваться тому, что дорогу в направлении деревни Ходоровка Горецкого района начали ремонтировать, как тут же дорожники их огорчили, сообщает horki.info.

Посмотрите на фото и подумайте, сколько зим переживет такое дорожное полотно? Уже через пару зим оно будет почти как дорога до ремонта. Неужели нельзя такие вещи делать по совести, ведь это не забор, который через полгода можно перекрасить? А теперь немного конкретики: сразу асфальт был уложен качественно, но затем, когда спецтехникой отсыпали обочину, дорожное полотно было повреждено. Получается, что не успели сделать, а уже надо ремонтировать!