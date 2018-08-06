Украинский блогер заставил белорусских вахтерш кричать «Жыве Беларусь!»5
- 6.08.2018, 12:58
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Евгений Вольнов дозвонился в одно из минских общежитий.
Известный Youtube-блогер Евгений Вольнов позвонил в один из минских общежитий. Он представился сотрудником МЧС Потатавым и приказал женщине подойти к дымовому датчику и прокричать пароль голосового управления по-английски, который будет его отключать, сообщает сайт телеканала «Белсат».
Сначала вахтер усомнилась в подлинности проверки, но Вольнов ее убедил.
Женщина сказала, что не знает английского и попросила свою коллегу записать пароль.
Пароль состоял из слов «Лука хай лоу» - на включение, и «Жыве Беларусь! Жыве вечна! »- на выключение.