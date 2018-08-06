«Кремль ждут последствия, которые потрясут путинский режим до основания» 1 6.08.2018, 12:52

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Как будет действовать «адский санкционный закон».

Инициаторами законопроекта «О защите от агрессии Кремля» выступили законодатели-ветераны: сенатор-республиканец Линдси Грэм, пытавшийся участвовать в президентской гонке-2016, но сошедший с дистанции еще до начала «праймериз», и сенатор-демократ Роберт Менендес. Инициативу поддержали республиканцы Джон Маккейн, Кори Гарднер и демократы Бен Кардин (один из авторов «Акта Магнитского») и Джин Шахин, пишет novayagazeta.ru.

«Нынешний санкционный режим не остановил Россию от вмешательства в предстоящие выборы 2018 года», — отметил Грэм.

«Кремль продолжает нападать на нашу демократию, поддерживать военного преступника в Сирии и нарушать суверенитет Украины, — сказал его соавтор Менендес. — С принятием этого законодательства конгресс снова предпримет шаги для установления четкой политики США, чтобы привлечь Россию к ответу, посылая ей прямое сообщение:

«Кремлевскую агрессию ждут последствия, которые потрясут путинский режим до основания».

Одновременно на пресс-конференции в Белом доме американские спецслужбы устами директора Национальной разведки Дэна Коутса, директора ФБР Кристофера Рэя, министра внутренней (национальной) безопасности Кирстен Нильсен и директора Агентства национальной безопасности (АНБ) Пола Накасоне назвали российские попытки вмешаться в выборы-2018 «масштабными, реальными и бесперебойными».

«Мы продолжаем наблюдать за вездесущей кампанией пропаганды со стороны России, целью которой является ослабить и расколоть США»,

— заявил директор Национальной разведки, объединяющей 17 спецслужб и агентств. Дэн Коутс отметил, что Трамп поручил разведслужбам сделать проблему хакерства на выборах «главным приоритетом». «Россия пытается повлиять на выборы множеством способов — через СМИ, соцсети, ботов, нанятых деятелей», — заявил он.

Двумя днями раньше Facebook объявил о том, что обнаружил и закрыл 32 «фальшивые» страницы и профили, созданные в промежутке между мартом 2017 года и маем этого года с целью проведения «операции дезинформирования» американцев накануне промежуточных выборов.

Манипулирование общественным мнением с помощью интернета в компании назвали новой «гонкой вооружений».

290 тысяч американцев попались на интернет-удочку политрекламы: сообщений на тему фашизма, расизма, феминизма и призывов посетить различные митинги и шествия, в ходе которых должны были столкнуться сторонники противоположных позиций. Этот набор приемов уже был разоблачен американскими спецслужбами после выборов-2016 с указанием имен, должностей, фактов и деталей. В списках, обнародованных в США в два этапа, — представители частного агентства интернет-исследований из Санкт-Петербурга и офицеры ГРУ. История повторяется, но есть отличия.

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что разведслужбы США пока не зафиксировали «усилий, нацеленных на инфраструктуру выборов», какие предпринимала Москва в 2016 году, взламывая базы данных зарегистрированных избирателей. Усилия России на данный момент сосредоточены на «вредоносных операциях влияния» — т.е. «информационной войне». Прежде чем закрыть фейковые страницы в минувший вторник, Facebook отправил информацию о них в правоохранительные органы и конгресс.

Там в общей сложности было размещено 9500 сообщений. Самыми известными были страницы «Воины Ацтлана (мифический город ацтеков)», «Черный подъем», «Сознательное бытие» и «Древняя мудрость». На самой популярной странице было зарегистрировано 18 тысяч последователей, на наименее популярной — всего 16. На 32 фейсбучных аккаунтах было размещено 150 объявлений, общая стоимость которых составила 11 тысяч долларов США. Реклама была оплачена также в канадских долларах. На фейковых сайтах сообщалось о 30 различных мероприятиях, самое крупное из которых собрало 1400 зарегистрированных пользователей, собиравшихся его посетить, а еще 4700 человек написали, что заинтересованы в посещении.

Facebook связывает новые фейковые страницы с деятельностью российского Агентства интернет-исследований (знаменитой «фабрики троллей»)

как минимум в двух случаях. Одна из популярных страниц Resisters на короткое время — всего семь минут — имела соадминистратора с учетной записью аккаунта «фабрики троллей», затем запись исчезла. Еще в одном случае сайт АИИ рассказывал об одном и том же мероприятии, что и Resisters.

В прошлом году Facebook сообщил на слушаниях в Сенате о том, что обнаружил 470 фейк-аккаунтов. Первые записи относились к маю 2015 года, 126 миллионов американцев могли прочитать эти сообщения. Некоторые из рекламных объявлений были оплачены в рублях, а некоторые из интернет-адресов были прослежены и обнаружены в России. В феврале этого года спецпрокурор Роберт Мюллер выдвинул обвинения во вмешательстве в выборы 13 россиянам, основываясь на их манипулировании Facebook, Twitter и другими социальными сетями.

После вызова в конгресс Facebook нанял и перебросил тысячи сотрудников на обнаружение фейковых аккаунтов и политрекламы.

Министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен приветствовала закрытие фейковых (пропагандистских) страниц. «Эта угроза (вмешательство в промежуточные выборы) очень реальна, и американцы должны об этом знать», заявила она в интервью каналу Fox News.

Новые санкции

Сенатор Грэм обещал журналистам «адский санкционный закон, чтобы наказать Россию».

Законопроект вводит санкции на любые операции, связанные с российскими энергетическими проектами и новым суверенным долгом России,

запрещает выдачу лицензий американским физическим лицам и предприятиям, стремящимся участвовать в российских нефтяных проектах,

и требует от компаний, занимающихся страхованием недвижимости, представлять отчеты о бенефициарах крупных сделок. (Американские СМИ отмечают, что приобретение элитной недвижимости в США, в том числе в жилищных комплексах, принадлежавших Дональду Трампу, стало «благоприятным убежищем» для богатых россиян, связанных с Кремлем).

Законопроект предусматривает создание Национального комплексного центра реагирования на гибридные угрозы, а также Управления киберпространства и цифровой экономики при госдепартаменте.

Госсекретарь должен рассмотреть вопрос о том, следует ли назвать Россию «государством — спонсором терроризма».

В законопроекте предусмотрено положение о том, что США могут оперативно поставлять излишки военного имущества в страны НАТО, чтобы снизить их зависимость от вооружений из России.

Президенту запрещается принимать решение о выходе из НАТО без поддержки двух третей Сената.

Компетентные органы (финансовая разведка и минюст) должны провести оценку состояния и активов президента России Владимира Путина.

Санкции будут вводиться против «политиков, олигархов, родственников и других людей, которые прямо или косвенно способствуют незаконным и коррупционным действиям в интересах Путина».

Российское ТВ представляет своим зрителям этот законопроект как очередное «проявление русофобии» «ястребов» с Капитолийского холма» и «уходящих в прошлое политиков». На самом деле в недрах конгресса готово сразу несколько крупных законопроектов по России и с десяток законодательных инициатив.

ДРУГИЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ, ПРИЗЫВАННЫЕ ОГРАНИЧИТЬ РОССИЙСКОЕ ВЛИЯНИЕ НА СФЕРЫ ЖИЗНИ США

«Защита Америки от российского вмешательства» — законопроект представлен в нижней палате конгресса одним из руководителей фракции демпартии Стени Хойером 19 июля 2018 г. Он включает в себя: запрет на признание российской аннексии Крыма, введение санкций против любой страны за вмешательство в выборы, запрет на выдачу лицензий Минфином США американским гражданам за участие в совместных энергетических проектах по добыче нефти в России, мониторинг подрывных действий Российской Федерации и т.д.

«Акт о защите выборов от угроз при помощи «красных линий», или Акт о сдерживании», — изначально представлен на рассмотрение Сената 16 января 2018 года сенаторами Крисом Ван Хелленом и Марко Рубио.19 июля законопроект поддержали еще 8 сенаторов от обеих партий. Цель законопроекта — защитить американские выборы от иностранного вмешательства со стороны таких стран, как Китай, Иран, КНДР, Россия и т.п.

«Акт о сотрудничестве в сфере энергобезопасности с союзниками и партнерами в Европе» — представлен в Сенате республиканцами Джоном Баррассо, Кори Гарднером и Стивом Дэйнсом 18 июля 2018 г.

Любопытно, что большинство документов были представлены сразу после встречи Трампа и Путина в Хельсинки и саммита «большой семерки» — признание того, что их итоги и действия Трампа конгрессом встречены в штыки.

Чтобы законопроект стал законом после утверждения обеими палатами и составления общего текста требуется подпись президента. А что Трамп?

Через несколько часов после пресс-конференции в Белом доме глав спецслужб, заявивших о «масштабном вмешательстве» Москвы в предстоящие выборы в конгресс, президент в очередной раз на митинге назвал «мистификацией» то, что пишут о нем и о российской угрозе американские СМИ.

А на минувшей неделе президент призвал генпрокурора закрыть расследование Роберта Мюллера. «Если ты уволишь Мюллера, мы уволим тебя», — пообещал конгрессмен-демократ Эрик Своувелл. В Вашингтоне кипят нешуточные страсти.

Конгресс уходит на летние каникулы, а затем до ноябрьских выборов будет мало времени, чтобы обсудить и принять законопроект о новых санкциях против России. Представляется, что вопрос — только во времени. К нему еще вернутся.

А пока в минувшую пятницу администрация США ввела санкции против российского банка «Агросоюз» — из-за нарушения режима в отношениях с КНДР. По данным американского минфина, банк провел «значительную» сделку для гражданина КНДР Хан Джан Су, который представляет интересы крупного банка Северной Кореи.