Армия Швейцарии изменила режим службы из-за жары 6.08.2018, 13:11

Танки перешли на ночной режим службы.

В Швейцарии танки перешли на ночной режим службы, а военные изменили график активности из-за чрезвычайно жаркой погоды этим летом.

Об этом пишет «Европейская правда» cо ссылкой на агентство DPA.

Представитель швейцарской армии сообщил в понедельник, что танковые подразделения переходят на ночную службу, чтобы защитить покрытие дорог.

Поскольку из-за жары асфальт размягчается, 57-тонные военные машины больше не могут передвигаться по всем типам дорог в дневное время: танки могут оставлять дыры и следы.

Нынешний температурный рекорд в Швейцарии был зафиксирован в воскресенье: столбик термометра поднялся до 36,2 градусов по Цельсию на юго-западе страны. Ожидается, что на этой неделе температура возрастет еще больше.

Армия также адаптируется к жаре, перенося наиболее энергозатратные занятия, такие как марши, на утреннее или вечернее время.

Военное руководство также рекомендовало позволять солдатам брать перерывы, чтобы утолить жажду, и следить за потреблением ими воды.