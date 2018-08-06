Павла Северинца приговорили к 10 суткам ареста за защиту Куропат 3 6.08.2018, 13:28

Павел Северинец

Фото: charter97.org

Сам политик на заседание суда не явился.

Суд Фрунзенского района приговорил сопредседателя Белорусской христианской демократии Павла Северинца, одного из лидеров протестов против ресторана «Поедем поедим» возле Куропат, передает «Радыё Свабода».

Сам Павел Северинец на заседание суда не явился. Суд посчитал нахождение Северинца около ресторана с флагом «несанкционированным пикетом» и приговорил его к 10 суткам ареста.

Павел Северинец заявил, что считает этот приговор беззаконием. Власти таким образом хотят сбить волну протеста против ресторане возле Куропат.

В ближайшее время политик ждет своего задержания и направления в изолятор.

«Защита будет продолжаться, несмотря на арест лидеров, здесь проблемы нет. Чтобы вахта остановилась, нужно арестовать несколько сотен человек, которые в ней участвуют по очереди. В начале июля уже были арестованы шесть наиболее активных участников, но это не остановило нашу защиту», - заявил политик.

Ранее Северинец получил штраф в размере 50 базовых величин за участие в пресс-конференции у ворот ресторана «Поедем поедим», которую суд назвал «пикетированием». Суд тогда признал его виновным по ч. 3 ст. 23.34 КоАП «Нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия».

Павел Северинец почти ежедневно дежурить около ресторана. В начале июля он был среди восьми задержанных активистов. За пикет в Куропатах он уже провел 10 суток за решеткой.

Ранее в субботу около ресторана «Подем поедим» задержали координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максима Винярского. Он уже отбывает 10 суток в изоляторе временного содержания на улице Окрестина в Минске.

Всего суды завели уже более 140 административных дел на граждан, протестующих против открытия ресторана «Поедем поедим».