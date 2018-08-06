Саудовская Аравия начала игру на понижение цен на нефть 6.08.2018, 13:27

Добыча резко возросла после призыва Дональда Трампа.

После серии требований президента США Дональда Трампа, призывавшего ближневосточных союзников увеличить добычу нефти и "немедленно снизить цены", Саудовская Аравия резко нарастила производство и объявила скидки на все свои сорта для ключевых покупателей.

По итогам июля государственная нефтяная компания королевства Saudi Aramco качала ежедневно 10,65 млн баррелей.

Объем добычи стал практически рекордным в истории корпорации и вплотную приблизился к максимуму 2016 года, когда Эр-Рияд заливал мировой рынок нефтью в попытке выдавить американских сланцевых конкурентов.

За месяц объем добычи в Саудовской Аравии подскочили на 230 тысяч баррелей в сутки, сообщил Bloomberg со ссылкой на отраслевые источники и данные по отгрузке танкеров.

С мая же, когда непубличные переговоры по добыче со странами Персидского залива провели чиновники Госдепа, объемы выросли на 700 тысяч баррелей в день.

В результате к июлю Saudi Aramco полностью компенсировала спад производства у других членов ОПЕК, включая Анголу и Венесуэлу: суммарная добыча по картелю выросла за месяц на 300 тысяч баррелей в сутки.

Новые поставки уходят на мировой рынок со скидками: второй месяц подряд Saudi Aramco снижает отпускные цены для большинства ключевых клиентов.

Сентябрьские партии для потребителей в Азии подешевеют на 40-70 центов, объявила компания 3 августа.

Скидки на сорт Arab Super Light составят 65 центов - он будет продаваться с премией в 4,55 доллара к цене бенчмарка Oman/Dubai (против 5,2 доллара в августе).

Arab Extra Light и Arab Light станут дешевле на 70 центов. Цены на тяжелые сорта - Arab Medium и Arab Heavy - упадут на 60 и 40 центов соответственно.

Еще большие скидки получат клиенты в южноевропейских странах: для них Arab Extra Light подешевеет на 80 центов, Arab Light - на 90 центов, а Arab Heavy - на 1,1 доллара.

Для покупателей в Северо-Западной Европе Saudi Aramco объявила о снижении цен на 20-40 центов по всей линейке сортов.

Увеличив добычу, Саудовская Аравия провела серию переговоров с трейдерами о том, как продать больше нефти; по их итогам было принято решение снижать цены, рассказал Reuters представитель работающей в Азии торговой компании.

Напомним, в начале июля президент США Дональд Трамп заявил об успешных переговорах с королем Саудовской Аравии Салманом Аль Саудом, по итогам которых, по словам Трампа, монарх согласился увеличить добычу на 2 млн баррелей в день.

Хотя Белый дом позднее опроверг твит Трампа, на деле саудиты действительно тестируют рекордное включение свободных мощностей, отмечает главный аналитик Energy Aspects Амрита Сен: в минувшем месяце Saudi Aramco в тестовом режиме взвинчивала добычу до 11 млн баррелей в день.

Трамп пытается добиться снижения цен на бензин к выборам в конгресс, которые состоятся в ноябре, говорит стратег InTheMoneyStocks Гаррет Солоуэй.

По его словам, у американской администрации достаточно рычагов, чтобы надавить на нефтяной рынок, и к осени цена барреля опустится до 50-60 долларов.