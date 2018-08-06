«Битва за урожай» - не в пользу властей 6.08.2018, 13:44

Урожайность зерновых в этом году будет гораздо меньше запланированного.

В Беларуси планируется собрать в текущем году порядка 7 млн тонн зерна, что почти на миллион тонн меньше, чем в прошлом году.

"В амбарном весе (т.е. после доработки – ИФ) мы ожидаем около 7 млн тонн (с кукурузой на зерно – ИФ)", - заявил заместитель начальника главного управления – начальник управления растениеводства министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Василий Ядловский, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Запад".

Ядловский отметил, что в прошлом году сбор составил 7,7 млн тон (в амбарном весе, с кукурузой на зерно - ИФ).

Представитель Минсельхозпрода также сообщил, что в текущем году потребности страны в продовольственном зерне составляют 850 тыс. тонн. "Опасений, что мы не выполним этот госзаказ, быть не может. Будем обеспечены продовольственным зерном", - подчеркнул он.

"Основной объем, 5 млн тонн зерна, пойдет на фуражные цели", - добавил чиновник.

В 2018 году во всех категориях хозяйств Беларуси планировалось собрать 9 млн тонн зерна в весе после доработки, в том числе в сельхозорганизациях - 8,3 млн тонн. В то же время, засуха в июне привела к гибели около 5% посевов сельхозкультур, еще около 15% было повреждено.

В середине июля вице-премьер Беларуси Михаил Русый сообщил, что по новому прогнозу валовой сбор зерна в стране в весе после доработки (с учетом кукурузы) составит 7,8 млн тонн.

В 2017 году, по данным Национального статистического комитета, в весе после доработки в стране было произведено 7,99 млн тонн зерна.