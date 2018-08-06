Лидер «Шалтая-Болтая» вышел на свободу 6.08.2018, 13:46

Владимир Аникеев

Владимирa Аникеевa выпустили из-под стражи в зале суда.

Лидер хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев вышел на свободу из СИЗО «Лефортово». Об этом RNS сообщила помощница судьи Лефортовского районного суда столицы Елена Бычкова, сообщает «Медуза».

Как рассказал «Интерфаксу» адвокат Руслан Коблев, его подзащитный стал одним из первых, кому по новому закону администрация СИЗО пересчитала срок наказания с учетом содержания его под стражей.

«Владимира Аникеева в пятницу выпустили из-под стражи из зала суда», — сказала Бычкова.