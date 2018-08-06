«Потребовали письменно отчитаться за перевод» 5 6.08.2018, 13:50

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В налоговой возврат денег от Uber приняли за «незаконный доход».

Минчанка Юлия обратилась за справкой в налоговую. После проверки налоговой истории обнаружилось несколько неучтенных платежей, один из них — возврат денег от Uber, пишет tut.by. Теперь девушку просят предоставить пояснения о переводе и подтвердить, что он не является неучтенным доходом.

— Пришла в налоговую за справкой о том, что я резидент Беларуси. Это нужно для избежания двойного налогообложения. А у меня новый инспектор, которая решила проверить всю историю. Нашла два платежа, за которые я не отчиталась пару лет назад: с одного налог в два с хвостиком доллара — виновата, упустила и не заплатила. Второй — возврат денег убером, — 3,3 рубля, — рассказывает минчанка Юлия.

По словам девушки, ей отказали в выдаче справки до погашения задолженности. Кроме того, в налоговой потребовали письменно отчитаться за перевод из службы такси. Устное объяснение не подошло — инспектор указала, что «это не устраивает начальника», и пояснила, что без письменного объяснения ее могут обвинить «в сговоре с плательщиком и коррупции».

В МНС ответили, что в случае, если у налоговиков возник вопрос в отношении денежного перевода из-за границы, гражданину нужно по их требованию предоставить пояснение о характере денежных поступлений. Сделать это можно в письменном виде лично либо в электронном виде.

Последнее можно сделать с помощью электронного сервиса «электронное обращение», размещенного на официальном сайте МНС.

— Предоставление иных документов, подтверждающих характер денежного перевода из-за границы, не требуется. После получения письменного пояснения налоговый орган при необходимости самостоятельно проводит соответствующие мероприятия по выяснению характера полученного дохода, по итогам чего принимается решение о его

налогообложении, — пояснили в налоговой.