Как рухнул рейтинг Путина Игорь Эйдман

6.08.2018, 14:06

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Игорь Эйдман

Закон сохранения ненависти.

Этим летом Левада-центр стал источником двух небольших сенсаций. Вначале он сообщил о существенном снижении рейтинга Путина, а потом о резком улучшении отношения россиян к странам Запада. Ничего удивительного в этом нет. Результаты исследований свидетельствуют о существовании многолетней закономерности: чем сильнее россияне ненавидят Запад, тем крепче они любят свою власть (и наоборот). Все вспышки антизападной, антиамериканской истерии сопровождались ростом рейтинга Путина.

Пики его популярности приходились на 2003 (военная операция США в Ираке), 2008 (российско-грузинская война), 2014 и последующие годы (российская агрессия против Украины и Сирии). Сейчас в связи с многодневным братанием с иностранными болельщиками, приезжавшими на ЧМ по футболу, и романом с Трампом атмосфера осажденной крепости в обществе стала рассеиваться, а патриотическое самовозбуждение — опадать, что моментально сказалось на отношении к зарубежным странам и рейтинге Путина.

Я бы назвал эту закономерность "Законом сохранения ненависти в обществе". Большинство россиян традиционно живут в социально дискомфортных условия. Они не удовлетворены жизнью и раздражены на тех, кто "живет лучше". Им нужен враг, ответственный за все их проблемы. Традиционно у россиян было два "врага": иностранцы (и инородцы) и собственные власти (все правящие и привилегированные).

Общий объем ненависти в обществе неизменен. Меняется ее состав, соотношение между ненавистью к внутреннему и внешнему врагу. То растет ненависть к иностранцам, а к собственным правящим и богатым сокращается, то происходит обратный процесс. То россияне в патриотическом порыве устраивают немецкий погром в Москве, то, уже через несколько лет готовы брататься с немцами, а собственных городовых топят в Мойке.

В Кремле знают об этом законе и стараются постоянно поддерживать антизападную истерию. Для этого нужны поводы.

Если Запад их не дает, приходится придумывать самим: например, немного похулиганить на международной арене, чтобы вызвать огонь на себя и устроить по этому поводу истерику в стиле "наши бьют". Последней такой операцией было отравление Скрипалей перед выборами Путина. Теперь, видимо, придется что-то новенькое придумывать.

Игорь Эйдман, "Фейсбук"