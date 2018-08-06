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Стало известно, кто заменит Сидорского в ЕЭК

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  • 6.08.2018, 14:11
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Сергей Сидорский

Лукашенко не доволен работой чиновников в таможенном союзе.

Согласно распоряжению Евразийского межправительственного совета, новыми членами коллегии от Беларуси в ЕЭК станут Александр Субботин и Виктор Назаренко, сообщает БДГ.

Согласно распоряжению Евразийского межправсовета № 9, принято решение представить Высшему Евразийскому экономическому совету на должность членов коллегии ЕЭК от Беларуси новые кандидатуры: членом коллегии (министром) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии предлагается назначить Александра Субботина, а членом коллегии (министром) по техническому регулированию ЕЭК Виктора Назаренко.

Александр Субботин занимает должность помощника президента по Витебской области, а Виктор Назаренко возглавляет Государственный комитет по стандартизации. В Евразийской экономической комиссии они сменят Сергея Сидорского и Валерия Корешкова, которые были членами коллегии ЕЭК от Беларуси с 2011 года.

Следует отметить, что ротация двух членов коллегии ЕЭК — внеочередная, и, как пишет БелаПАН, внеочередную ротацию, скорее всего, инициировала белорусская сторона, которая могла быть недовольна ходом интеграционных процессов.

Напомним, что в апреле этого года в ежегодном послании Лукашенко раскритиковал положение дел в Евразийском экономическом союзе.


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