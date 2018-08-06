Турция попала в долларовый вакуум 6.08.2018, 14:30

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Лира рушится после введения санкций США.

Валютный рынок Турции продолжает обвал на фоне оттока капитала, новый виток которого спровоцировали санкции США, пишет finanz.ru.

Турецкая лира, потерявшая почти треть стоимости с начала года, на торгах в понедельник обрушилась до нового исторического минимума в 5,1733 лиры за доллар.

С начала июля курс доллара в Турции подскочил на 14%, а доходность государственных облигаций приблизилась к отметке 20% на фоне ускорения инфляции и утраты независимости ЦБ, который после внеочередных президентских выборов в июне де-факто оказался под контролем правящего 18 лет Реджепа Эрдогана.

"Это ужасно, учитывая до какой степени экономика и рынки Турции подвержены рискам негативных новостей, которые могут повлиять на иностранные инвестиции", - сетует портфельный управляющий Vedra Partners Михел Данечи.

1 августа администрация США объявила о введении санкций против против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД Сулеймана Солу в ответ на арест гражданина США, 56-летнего протестантского пастора Эндрю Брансона, обвиненного в «террористической деятельности и шпионаже», за которые ему грозит до 35 лет тюрьмы.

Санкционный пакет - первый в истории против члена НАТО - был подготовлен в рамках Глобального акта Магницкого, который подразумевает блокировку активов, запрет на ведение бизнеса и визовые ограничения для лиц и компаний, вовлеченных в коррупцию и нарушения прав человека. У США и Турции накопилось много проблем дипломатического характера, а "ситуация с пастором Брансоном - лишь видимая часть айсберга", отмечает Анастасия Левашова, управляющая активами в Blackfriars Asset Management в Лондоне.

Хотя турецкое руководство продолжает демонстрировать непримиримость, "экономические и финансовые последствия, скорее всего, будут ощутимыми", говорит главный стратег TD Securities по развивающимся рынкам Кристиан Маджо": Дипломатия уже много лет не была настолько плохой; экономика замедляется, и существует большая вероятность "жесткой посадки".

"Рынок получает удар за ударом: ускорение инфляции, бездействие центробанка, неопределенность после выборов и теперь еще санкции США, а в конечном результате - снижение аппетита инвесторов к турецким активам и слабеющая лира", пересчисляет старший аналитик Medley Global Advisors Найджел Ренделл.

Турция живет в условиях дефицита платежного баланса, который покрывался притоком иностранных инвестиций - чтобы их вернуть, ЦБ необходимо поднять ключевую ставку, продолжает он, но после июньских выборов Эрдоган наделил себя полномочиями директивно назначать главу центробанка и членов комитета по монетарной политике.

На июльском заседании ЦБ вопреки ожиданиям рынка сохранил ключевую ставку без изменений. Инвесторы же получили четкий сигнал, что регулятор утратил независимость, говорит стратег Aberdeen Standard в Лондоне Виктор Сабо.

В середине июля международное рейтинговое агентство Fitch понизило суверенный рейтинг Турции до "BB" с "BB+" (в иностранной валюте) и оставило в силе "негативный" прогноз по нему.