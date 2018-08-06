Международные организации пристально следят за «делом профсоюзов» 1 6.08.2018, 14:50

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Игорь Комлик и Геннадий Федынич

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

FIDH и OMCT выявили ряд нарушений на суде.

30 июля 2018 года в Советском районном суде г. Минска начался судебный процесс над двумя профсоюзными лидерами: г-ном Геннадием Федыничем и г-ном Игорем Комликом.

Обсерватория по защите правозащитников (FIDH-OMCT), которая на прошлой неделе направила в Беларусь миссию по наблюдению за судом, сообщает о ряде нарушений стандартов справедливого судебного разбирательства и вновь обращается к властям с призывом положить конец всем формам преследования правозащитников в стране, сообщает ПЦ «Весна».

Г-н Геннадий Федынич и г-н Игорь Комлик, соответственно председатель и главный бухгалтер Белорусского независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП), ложно обвиняются в уклонении от уплаты налогов в соответствии с частью 2 статьи 243 Уголовного кодекса.

Судебное преследование против них связано с их работой в профсоюзе РЭП, который активно защищает социальные и экономические права рабочих и безработных. После многих лет давления и преследований за свою независимую активность и защиту экономических и социальных прав трудящихся власти Беларуси усилили репрессии в отношении профсоюза РЭП в 2017 году.

В течение весны 2017 года профсоюз РЭП подверг резкой критике президентский указ № 3, которым устанавливался сбор с безработных и частично занятых, а также оказывал юридическую помощь активистам, задержанным в результате участия в акциях протестах против Декрета. В отместку за это 2 августа 2017 года сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси произвели обыски в офисах профсоюза РЭП, конфисковали документы и компьютеры, и арестовали г-на Федынича и г-на Комлика.

Хотя оба они были в конечном итоге освобождены (Комлик провел два месяца в предварительном заключении), им было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса по статье «уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере», которая ранее использовалась для репрессий против других правозащитников и критиков власти: в 2011 году г-н Алесь Беляцкий, председатель правозащитного центра «Весна» и на тот момент вице-президент FIDH, был обвинен по той же статье и впоследствии приговорен к четырем годам тюремного заключения.

В ходе слушаний, которые состоялись 30 и 31 июля, представители властей утверждали, что в период с 2011 по 2012 гг. г-н Федынич и г-н Комлик вступили в сговор с целью получения иностранного финансирования в виде переводов на банковский счет в Вильнюсе, Литва, а также снимали и переправляли наличные средства обратно Беларусь с помощью своих коллег. В течение двух дней судебного разбирательства наблюдались следующие нарушения прав на справедливое судебное разбирательство:

- Во-первых, из семи свидетелей обвинения, опрошенных сторонами, только двое сообщили, что они обладают какой-либо непосредственной информацией о событиях в течение инкриминируемого периода. Тем не менее, всем им было разрешено давать показания, несмотря на возражения защитника, что такие показания не относятся к делу.

- Во-вторых, во время слушаний пять из семи свидетелей жаловались, что их досудебные заявления, которые инкриминируют обвиняемых, были получены в результате угроз, запугивания и другого давления со стороны сотрудников Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси в ходе первоначальных допросов, которые прошли в день обысков в августе 2017 года, а также сотрудниками Следственного комитета в октябре 2017 года. Более того, несколько свидетелей сообщили, что во время допросов с ними обращались как с обвиняемыми или подозреваемыми по делу, в том числе один свидетель утверждал, что его имя в качестве подозреваемого было написано в протоколе обыска.

- В-третьих, в ряде случаев судья Федорова позволила прокурорам придираться и прерывать свидетелей, несмотря на возражения со стороны защитника.

Обсерватория считает, что эти действия нарушают обязательства Беларуси в рамках международного права в области прав человека и ее собственную Конституцию, и полагают, что судебное дело против г-на Федынича и г-на Комлика направлено исключительно на прекращение их профсоюзной и правозащитной деятельности. Наблюдатель будет продолжать внимательно следить за процессом до его завершения и призывает белорусские власти положить конец любым формам преследования, в том числе на судебном уровне, против лидеров профсоюза РЭП, а также всех профсоюзных активистов и правозащитников в стране.

*Обсерватория по защите правозащитников была создана в 1997 году FIDH и Всемирной организацией против пыток (OMCT). Цель программы — вмешательство с целью предотвращения или устранения ситуаций репрессий против правозащитников.