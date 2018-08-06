Россия создала тайную торговую сеть для поставок нефти в КНДР 6.08.2018, 14:59

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Как Кремль обходит санкции ООН против Пхеньяна.

Россия более активно занимается экспортом нефти в Северную Корею, чем считалось ранее, создав незаконную торговую сеть, которая, вероятно, используется и сейчас для уклонения от санкций ООН. К такому выводу пришла южнокорейская исследовательская организация, сообщает «Голос Америки».

Недавний доклад Асанского института политических исследований в Сеуле содержит анализ данных российской таможенной службы, из которых следует, что «одно государственное предприятие Северной Кореи закупило 622878 тонн российской нефти на сумму 238 миллионов долларов» в 2015-2017 годах.

Хотя основным поставщиком нефти в Северную Корею является Китай, оценки российского экспорта, сделанные Асанским институтом, значительно превышают объемы продаж в 25 миллионов долларов за тот же период, о которых сообщала Корейская ассоциация международной торговли в Сеуле.

«Контрабанда всегда была важным элементом приграничной торговли между Северной Кореей и ее важными союзниками. Власти Китая и, в меньшей степени, России, закрывают глаза на эту деятельность», – говорит Ко Мён Хён, специалист по Северной Корее из Асанского института политических исследований в Сеуле.

Увертки России

Доклад Асанского института появился на фоне заявлений о том, что Россия, возможно, нарушила международные санкции против Пхеньяна, выдав тысячи новых разрешений на работу гражданам Северной Кореи. Москва отрицает подобные действия.

Администрация Трампа также ввела целенаправленные санкции против российского банка, который, предположительно, вел бизнес с человеком, внесенным в «черный список» в связи с причастностью к северокорейской программе разработки ядерного оружия.

Посол США в ООН Никки Хейли в пятницу назвала обвинения против России «очень тревожащими». Выступая на региональном форуме АСЕАН в субботу, госсекретарь США Майк Помпео призвал «Россию и все страны соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН, и применять санкции в отношении Северной Кореи».

Санкции ООН, введенные в сентябре 2017 года, запрещают государствам-членам организации «выдавать разрешения на работу» северокорейским работникам.

В декабре 2017 года Совет Безопасности ООН ужесточил санкции, чтобы сократить импорт нефти в Северную Корею на треть и полностью запретить экспорт северокорейского угля и продукции горнодобывающей промышленности, составляющий 3 миллиарда долларов, экспорт текстиля объемом 800 милиардов долларов, а также морепродуктов.

Подставные компании

Доклад Асанского института уделяет особое внимание деятельности Независимой нефтегазовой компании (ННК) – российской фирмы, в отношении которой министерство финансов США ввело санкции в июне 2017 года за нарушение ограничений на продажу нефти Северной Корее. С тех пор ННК сменила свое название.

Было установлено, что ННК продавала большие объемы нефти аффилированным с Россией компаниям, таким, как Pro-Gain Group Corporation (PGGC), которая, фактически, действовала по поручению северокорейского государственного Банка внешней торговли. Банк находится под санкциями США с 2013 года.

«Эти структуры участвовали в попытках скрыть транзакции, указывая ложную информацию о странах, для которых предназначались закупки», – говорится в докладе Асанского института, озаглавленном «Восход фантомных трейдеров».

Доклад отмечает, что PGGC принадлежит гражданину Тайваня Чжан Юнъюаню. Ранее в этом году против него были введены американские санкции за содействие экспорту севокорейского угля с использованием северокорейского брокера в России. PGGC имеет штаб-квартиры в Тайбэе и в Самоа.

Северную Корею также обвиняют в незаконном трансфере нефти с одного судна на другое и сокрытии этих операций через отключение транспондеров Автоматической идентификационной системы, позволяющей отслеживать их местоположение. Кроме того, поступали сообщения о том, что Северная Корея меняет названия судов и их идентификационные номера, или даже закрашивает или меняет номера с внешней стороны кораблей.

Проект «Наджин – Хасан»

Большое количество партий нефти также доставлялись к российской деревне Хасан у границы с КНДР, которая соединена железной дорогой с северокорейским портовым терминалом в Наджине.

Для железнодорожного проекта «Наджин – Хасан» в режиме санкций было сделано исключение, чтобы Россия могла использовать северокорейский порт для экспорта российского угля.

Данные по торговле показывают, что партии нефти, прибывающие в Хасан, предназначались для Китая, но авторы доклада полагают, что скорее Северная Корея была их конечным пунктом назначения. В докладе Асанского института указывается, что с 2015 года только PGGC и Velmur, две компании, связанные с Северной Кореей, указывали Хасан в качестве места доставки партий нефти.

Составители доклада предполагают, что Москва и Пхеньян используют исключение из режима санкций для железной дороги Наджин – Хасан, чтобы уклониться от ограничений на импорт нефти Северной Кореей.

В 2016 году Южная Корея приостановила свое участие в железнодорожном проекте «Наджин – Хасан», подчиняясь односторонним санкциям США против северокорейской торговли.

Недавно некоторые официальные лица в Сеуле призвали к отмене санкций, затрагивающих проект «Наджин-Хасан», чтобы допустить инвестиции в железную дорогу, которая связала бы Южную Корею не только с Северной Кореей, но и с международной сетью железных дорог с выходом на Европу.

Эффективность санкций

Санкции должны были сократить приток в Северную Корею иностранной валюты и материалов, необходимых для производства оружия, а также создать экономические проблемы для руководства, чтобы убедить Пхеньян отказаться от программ по созданию ядерного оружия и баллистических ракет.

Несмотря на рост сообщений об уклонении от санкций, аналитик Чон Сон Чан из Института Седжон в Южной Корее говорит, что недавние данные о снижении северокорейской торговли на 88 процентов в первом квартале этого года, указывают на то, что экономическая ситуация в этой стране плачевная.

«Если режим санкций Совета Безопасности ООН продолжится, экономический кризис в Северной Корее будет неизбежен», – говорит он.

В июне северокорейский лидер Ким Чен Ын на саммите с президентом США Дональдом Трампом подтвердил свою приверженность денуклеаризации, но переговоры Вашингтона и Пхеньяна, которые начались после этого, не привели к существенному прогрессу в деле прекращения ядерной программы КНДР.

США настаивают на том, чтобы любые уступки могут быть сделаны только после того, как Северная Корея полностью закроет программу разработки ядерного оружия, в то время как Пхеньян добивается снятия санкций в более ранние сроки.

В воскресенье Помпео заявил, что министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо вновь «очень четко» подтвердил намерения, касающиеся денуклеаризации, на встрече в ходе конференции АСЕАН в Сингапуре.