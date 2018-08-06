«Заплати налоги» по-белорусски: налоговая может прийти на свадьбу 35 6.08.2018, 15:10

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Но не к молодым и не с подарком.

У всех людей свадьба ассоциируется с праздником любви, появлением новой ячейки общества, рождением семьи, пишет сайт bobr.by.

Звучат проникновенные слова напутствия, гости желают молодым счастья и много детей, украдкой плачут родители. Предполагается, что это событие — раз в жизни. Поэтому к свадьбе заблаговременно готовятся, волнуются, переживают — ведь важна каждая деталь, каждая мелочь! Молодые (или родители молодых) тщательно подбирают ведущих, фотографов, музыкантов, декораторов, заранее договариваются с кафе или рестораном, проговаривают сценарий — ни один гость не должен заскучать, всем должно быть весело...

Но на сей раз романтический купидон со всего размаха столкнулся с шершавой реальностью в виде бобруйской налоговой инспекции, которая решила, что свадьба — «лучшее место» для проверки тамады, фотографов, видеооператоров, декораторов, дизайнеров, артистов, музыкантов, танцоров и прочей «свадебной обслуги» на предмет заблаговременной уплаты единого налога.

Сие не лишено логики — где же их, голубчиков, можно еще накрыть всех разом, «взяв с поличным» при совершении налогооблагаемой деятельности?

Сейчас ситуация достигла кульминации, в тихом шоке находятся все: «самозанятые» и налоговики, владельцы свадебных площадок и молодожены. Никто не знает, что будет дальше и мучаются от внутренней борьбы между законными обязанностями и экономическими расчетами, гражданским долгом и нравственными ценностями.

А началось все с того, что в кафе, рестораны, усадьбы и прочие площадки, в которых традиционно принято проводить свадьбы, пришел вот такой вот документ:

Узнав, что теперь им нужно контролировать уплату налога у всех ведущих, фотографов, видеооператоров, декораторов, дизайнеров, артистов, музыкантов, танцоров, прочей «свадебной обслуги» и визуализировав, как им аукнется процесс и результат такой проверки, владельцы площадок вежливо отказались от высокой привилегии.

В качестве «убедительного аргумента» они сослались на то, что заключают договор только с заказчиками — молодоженами, а уж кого те приведут для фоток — профессионального фотографа или попросят «нажать кнопку» соседа — это уже их личное дело, владельцы площадок знать об этом не могут и не обязаны.

«Как скажете, сами разберемся» — пожали плечами налоговики и попросили представить им графики запланированных свадеб и контакты молодоженов:

Сопоставляя эти два документа, спрогнозировать дальнейшее уже не составляет труда. Если не удастся убедить молодых проверять у своих подрядчиков квитанции об уплате последними налога, очень вероятно, что на свадьбу придут не только приглашенные родные и близкие, но и представители государства. Но не к молодоженам. И не с подарком. А с осуществлением контрольных мероприятий. Чтобы, так сказать, всех неплательщиков единого налога «взять с поличным» «на месте преступления».

Напомним суть вопроса.

В 2017 году безработным самим предложили обеспечивать свою занятость (становиться «самозанятыми»). Вышел указ Лукашенко от 19 сентября 2017 г. № 337 «О регулировании деятельности физических лиц».

Ожидалось, что «раскрепощенные» граждане, которым разрешено заниматься расширенными видами деятельности без регистрации ИП, будут более активны в поиске занятости.

Однако этого не произошло.

По информации горисполкома, на 01.01.2018 только 37 бобруйчан стали «самозанятыми».

Почему люди не торопятся в «самозанятые»? Среди причин и обязанность заплатить налог до того, как человек найдет заказчика и окажет услугу (а как можно заранее узнать, будут заказы в следующем месяце или нет?), и чрезмерно высокая ставка единого налога, несопоставимая с уровнем доходов в Бобруйске и многое другое. Люди предпочли бы сначала договориться о заказе, заработать деньги, а уж потом с них уплатить налог. Но законодательство решило, что «утром — налог, вечером — стулья».

С другой стороны, Налоговый кодекс предписывает налоговикам выявлять «самозанятых», не уплативших заблаговременный налог, а всем известный декрет «О содействии занятости населения» предписывает активизировать деятельность налоговых органов по выявлению и налогообложению доходов, сокрытых от налогообложения.

Вот и получается, что положение «самозанятых» — «между молотом и наковальней»: не уплатишь налог и вдруг получишь заказы — накажут, уплатишь налог и не получишь заказы — останешься в убытке.

Не в лучшем положении и налоговики: как доказать, что «самозанятый» осуществляет деятельность, если его деятельность — свадебные услуги (ведущий, музыкант, фотограф, артист и пр.)? Только застигнув его на свадьбе при оказании этих услуг. Но свадьба — это чужой праздник, вмешательство в который не может не причинить убытки и моральный вред ни в чем не повинным посторонним людям, испортив им все настроение и сорвав всю организацию.

В ожидании массового оттока клиентов и перенесении свадеб в частные квартиры застыли и свадебные площадки, в очередной раз убедившись, насколько хрупки условия успешности их бизнеса.

В таком же положении оказались и молодожены, которые оказались перед нелегким выбором: приглашать к себе на свадьбу артистов из тех, кто нравится или из тех, кто заблаговременно уплатил налог.

Какая же развязка в этой интригующей истории?