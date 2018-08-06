Павел Северинец: Вахта в Куропатах стоит и будет стоять 6 6.08.2018, 15:15

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Фото: svaboda.org

Оппозиционный политик ответил на решение суда.

Решение об административном аресте политика приняла сегодня судья Алла Скуратович. Дело рассматривалось в суде Фрунзенского района Минска, сообщает сайт телеканала «Белсат».

Политик не пришел на заседание. Северинца признали виновным в проведении несанкционированного пикета за то, что «стоял с бело-красно-белым флагом». Против него свидетельствовали два милиционера. Согласно их словам, Северинец мешал автомобилям и раздавал листовки.

Задержать Северинца поручено Фрунзенскому РУВД столицы. Политик уже отсидел 10 суток ареста в начале июля.

«Им нужно будет по очереди арестовать сотни людей, чтобы остановить хату в Куропатах. Урочище защищают сотни человек.

Я сам к ним не пойду сдаваться. Может задержат сегодня, может в среду, когда моя очередь стоять в Куропатах. Это просто игра на нервах. Вахта стоит и будет стоять», - прокомментировал решение судьи активист.

Защита Куропат продолжается с начала июня. Уже два месяца активисты стоят у ворот ресторана «Поедем, поедим» и требуют его ликвидировать, так как буквально в 50 метрах от увеселительного заведения находится место сталинских расстрелов.

Суды неоднократно наказывали защитников Куропат штрафами и арестами - всего было заведено 140 административных дел. С 4 августа 10-дневный арест отбывает активист «Европейской Беларуси» Максим Винярский.

На активистов несколько раз наезжали автомобили якобы посетителей ресторана, возникали драки с охранниками. Ни одного из нападавших на активистов не наказывали.