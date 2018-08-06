Российско-грузинская война не закончилась 1 Андрей Илларионов

6.08.2018, 15:28

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Андрей Илларионов

Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Никакого мирного договора не предвидится.

Название поста – это совершенно естественная и единственно обоснованная реакция на "установочную" статью С.Маркедонова в сегодняшних "Ведомостях" "Чем закончилась война 08.08.08". Война не закончилась. И название статьи, и ее содержание – тому самые убедительнейшие подтверждения. Потому что эта статья – еще один весьма циничный выстрел в (дез)информационной части продолжающейся уже почти три десятилетия Второй российско-грузинской войны.

1.Название войны. С.Маркедонов называет ее и "войной 08.08.08", и "августовской", и "пятидневной", и "скоротечной" – т.е. всеми теми дезинформационными титулами, какие были вброшены в публичное пространство российскими спецслужбами для сокрытия ее агрессивной сущности и ее длительного характера. Естественно, автор ни разу не использует единственно корректное наименование войны – российско-грузинская (о названиях войн см. текст "Это российско-грузинская война").

2.Название статьи. Вослед Кремлю С.Маркедонов пытается объявить войну "законченной". Но война заканчивается мирным договором. Никакого мирного договора не только не было заключено, но и не предвидится. И дело не столько в том, что с этим не согласна Грузия – безотносительно к тому, какое правительство находится у власти в Тбилиси, сколько в том, что военные действия не остановлены. И они не остановлены именно со стороны России. За 10 лет, прошедших с момента прекращения наиболее горячей фазы военных действий, в рамках т.н. ползучей аннексии, российские войска взяли под свой контроль дополнительно 103 грузинских села.

3.Сопоставление дипломатического признания независимости Косова, с одной стороны, и Абхазии и Южной Осетии, с другой. С.Маркедонов: "Да, спустя 10 лет количество стран, согласившихся с решением Москвы поддержать абхазскую и югоосетинскую независимость, по-прежнему невелико и ограничивается несколькими странами Латинской Америки и Океании. Но это тот случай, когда количественные параметры не так важны: Турецкую Республику Северного Кипра с 1983 г. признала только Турция, а Косово в течение 17 лет было признано одной лишь Албанией – важен прецедент".

Как видим, весьма информированный автор намеренно сопоставляет несопоставимое – 10 лет после 2008 г. для Абхазии и Южной Осетии и 17 лет до 2008 г. для Косово. Поэтому у него и получается, что Косово за 17 лет признало одно государство (Албания), а Абхазию и Южную Осетию за десять лет – целых пять.

Однако в таких "подсчетах" очевидны, как минимум, две подтасовки.

Первая из них заключается в том, что сравнивать следует сопоставимые периоды. Даты первого (одностороннего) провозглашения независимости у всех трех образований близки: в первый раз Косово провозгласило свою независимость 7 сентября 1990 г., Южная Осетия – 29 мая 1992 г., Абхазия – 26 ноября 1994 г. Со времени первого провозглашения независимости до 2008 г. независимость Косово признало одно полноценное независимое государство – член ООН (Албания), однако независимость Абхазии и Южной Осетии не признало ни одно государство мира (в том числе и Россия).

Во второй раз Косово провозгласило свою независимость 17 февраля 2008 г. Шесть месяцев спустя, 21 августа 2008 г., Абхазия и Южная Осетия провели т.н. "общенациональные сходы", на которых были приняты обращения к России с просьбой признать их независимость. После 17 февраля 2008 г. независимость Косово признали 111 независимых государств – членов ООН, после 21 августа 2008 г. независимость Абхазии и Южной Осетии признало только 5 независимых государств – членов ООН.

Вторая подтасовка заключается в том, что срок, в течение которого шел процесс признания независимости, следует вести от последней даты ее провозглашения. Поскольку Косово провозгласило свою независимость в последний раз 17 февраля 2008 г., то срок ее признания надо вести именно от этой даты. Что касается Абхазии и Южной Осетии, то сроки провозглашения ими независимости остались прежними – 26 ноября 1994 г. и 29 мая 1992 г. Таким образом, получается, что за 10 лет независимости Косово это государство признало 111 государств, а за соответственно 26 лет "независимости" Южной Осетии и 24 года "независимости" Абхазии их признало 5 государств.

На этом фоне утверждения о том, что "количественные параметры не так важны" и "важен прецедент" характеризуют прежде всего подход их автора.

4. Применение военной силы. С.Маркедонов: "С тех пор попыток изменения сложившегося порядка с помощью военной силы не предпринимается". Это утверждение, естественно, не имеет под собой оснований – см., например, приведенные выше данные о захвате российскими войсками 103 грузинских сел, совершенных с помощью применения военной силы.

5. Роль России, США, ЕС. С.Маркедонов: "Присутствие России в Абхазии и Южной Осетии, а США и ЕС – в Грузии год от года растет". Это утверждение пытается исказить реальное положение дел – в то время как Россия оккупировала 20% грузинской территории, разместив там свои военные базы, десятки тысяч военнослужащих, военную технику, вооружения, ни США, ни тем более ЕС (!) никаких военных баз на территории Грузии не создавали, свои войска там не размещали, грузинскую территорию не оккупировали.

6. Роль Тбилиси.С.Маркедонов: "И не одна Москва, но в значительной степени и Тбилиси способствовал тому, что российские подходы на абхазском и югоосетинском направлении менялись не в пользу Грузии". Это совершенно непристойная попытка переложить ответственность за агрессию на ее жертву. Если и была "вина Тбилиси", то только в том, что бесконечные инициативы грузинского руководства по нормализации отношений между грузинами, абхазами и осетинами, а также программа модернизации этнически смешанного анклава в Южной Осетии, находившегося под управлением Д.Санакоева, оказались настолько удачными и настолько привлекательными для многих южных осетин, что это заставило Москву спешно переходить к силовым действиям.

7. Проблема "первого выстрела". С.Маркедонов: "в дискуссиях по-прежнему актуальна "проблема первого выстрела"". Эта проблема актуальна только для тех, кто не знаком с реальной историей российско-грузинской войны, не хочет знакомиться с ней, или же для тех, кто с ней хорошо знаком, но по политическим (идеологическим, финансовым и т.п. соображениям) отказывается признавать очевидное. Для тех, кого действительно интересует ответ на этот вопрос, соответствующие материалы давно доступны:

Российско-грузинская война. Кто был первым? Часть первая.

(https://aillarionov.livejournal.com/319046.html)

Российско-грузинская война. Кто был первым? Часть вторая.

(https://aillarionov.livejournal.com/319444.html)

(На сайте "Новой газеты" соответствующей таблицы, размещенной там в 2009 г., сейчас уже нет).

8. Причины войны. Пытаясь идентифицировать "дополнительные причины войны" (кроме личной неприязни В.Путина к М.Саакашвили) С.Маркедонов увеличивает горизонт своих изысканий до декабря 1991 г. и в их ходе называет фундаментальную, с его точки зрения, причину: "надо было решить вопрос, где начинаются и где заканчиваются границы "нашего государства", что есть, собственно, "наше государство" и для кого оно, собственно говоря, является нашим".

Автор, похоже, даже не понял того, что, неуклюже пытаясь найти "вину грузин", он выдал главную государственную тайну российских имперцев, в течение почти трех десятилетий неспособных примириться с международно признанными границами России по состоянию на 25 декабря 1991 г. и потому с помощью российско-грузинской, российско-украинской и бог знает еще каких войн пытающихся решить вопрос, где начинаются и где заканчиваются границы "нашего государства".

9. Прогноз-манифест. С.Маркедонов: "Ожидания, что распад единой многоэтничной страны пройдет строго по бывшим административным границам союзных республик, не реализовались. И это, пожалуй, главный итог войны 2008 г., знакового события в процессе формирования наций-государств на обломках Советского Союза.

И лишь когда все эти пограничные споры завершатся..." Пожалуй, это одно из наиболее важных утверждений указанной статьи. Как известно, ни у российского Генштаба, ни у российских спецслужб таких ожиданий никогда не было. Более того, их активная деятельность по изменению бывших административных границ России, начавшаяся еще до роспуска СССР, получила мощную военную, политическую и дипломатическую поддержку в 2008 г. и 2014 г. Информированный автор статьи, очевидно, небезосновательно полагает, что дело на этом не остановится – до тех пор, пока все эти пограничные споры не завершатся...

10. Демократизация в новых государствах. С.Маркедонов: "Только оформив окончательно свои политические идентичности, новые государства, возникшие в результате событий 1991 г., сделают приоритетными вопросы демократизации". Дело даже не в том, что автор не упоминает, что в Грузии, Армении, даже в непризнанных Абхазии и Нагорном Карабахе уровни демократии, хотя и относительно низкие – с точки зрения мировых стандартов, но все же выше, чем в сегодняшней России.

Более важным является то, что это указание в гораздо большей степени относится к самой России. Тем самым в собираемом на страницах этого блога полку "проектантов-прогнозистов" откладывания наступления демократии в нашей стране (от Клямкина, Ясина, Травина до Миграняна, Суркова, Караганова) еще одной фигурой прибыло.

В заключение следует заметить, что российско-грузинская война, конечно же, закончится.

Но она закончится совсем не так, как полагают в сегодняшнем Кремле.

Она закончится подписанием мирного договора между свободной Россией и свободной Грузией о восстановлении международно признанной границы между двумя странами.

П.С.

А это предварительные итоги российско-грузинской войны от 12 августа 2008 г.:

(https://aillarionov.livejournal.com/10307.html)

В целом они сохранили свою актуальность и по сей день.

Андрей Илларионов, ЖЖ