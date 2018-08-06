The Times: Британия выделит дополнительные €900 миллионов на оборону 1 6.08.2018, 15:58

Военный бюджет страны будет составлять 3% от ВВП.

Правительство Великобритании согласилось выделить в этом году дополнительные 800 млн фунтов стерлингов (около 900 млн евро) на оборону, однако долгосрочное увеличение расходов пока не рассматривается.

Об этом сообщает «Европейская правда» cо ссылкой на The Times.

Министр обороны Гэвин Уильямсон в начале года провел пересмотр оборонных расходов, и выяснилось, что министерству не хватает как минимум 2,25 млрд евро ежегодно для реализации десятилетнего плана по покупке новых военных самолетов, спутников, кораблей и субмарин.

Оборонный комитет британского парламента согласился с тем, что военные расходы необходимо увеличивать с 2% до 3% от ВВП, до 22,5 млрд евро в год. Уильямсон просит об увеличении на 4,5 млрд евро в год.

Правительство в марте выделило на армию дополнительные средства в размере 800 млн фунтов, такая же сумма будет выделена до конца этого финансового года. Впрочем, она все еще не отвечает требованиям.

Издание отмечает, что на увеличение оборонного бюджета повлияла угроза протеста среди консервативных парламентариев. Один из членов британского кабинета министров сказал, что около 50 парламентариев будут готовы противодействовать решению правительства этой осенью, если требования военного ведомства о дополнительных средствах не будут удовлетворены.

Такая угроза бунта растет на фоне растущей озабоченности по поводу пробелов в возможностях Великобритании, в том числе недостатка военной техники.