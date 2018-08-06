В Беларуси перепишут Налоговый кодекс 8 6.08.2018, 16:23

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Что может измениться для физлиц и предпринимателей?

В Беларуси намерены внести изменения в Налоговый кодекс. Власти разместили на общественное обсуждение проект предлагаемых поправок в этот документ. К примеру, индивидуальным предпринимателям и физлицам хотят позволить уплачивать налоги и пени с отсрочкой платежей либо в рассрочку, а дедлайн по подаче налоговой декларации могут перенести на 31 марта. Tut.by посмотрел, какие изменения власти подготовили в Налоговый кодекс.

Хотят перенести дедлайн по подаче налоговой декларации

Для физлиц хотят перенести крайний срок подачи декларации за полученные доходы. Предлагается перенести срок представления в налоговую деклараций по подоходному налогу с 1 марта на 31 марта, а срок уплаты подоходного налога с 15 мая на 1 июня года, следующего за отчетным.

Извещение физлицу или его представителю должны вручить не позже 30 апреля года, следующего за отчетным налоговым периодом.

Ранее в налоговой поясняли, что это изменение решили ввести из-за необходимости представления физлицом одновременно с декларацией документов, подтверждающих получение доходов и уплату налога с этих доходов за границей.

Задолженность по налогам разрешат платить в рассрочку

Индивидуальным предпринимателям и физлицам могут позволить уплачивать налоги и пени с отсрочкой платежей либо в рассрочку. Организации и ИП могут рассчитывать на такие послабления в том случае, если у них затруднительное финансовое положение, а физлица — исходя из их имущественного положения или в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации. Главное условие для физлиц — объекты налогообложения не должны быть связаны с осуществлением предпринимательской деятельности.

Под трудной жизненной ситуацией понимается объективное обстоятельство (совокупность обстоятельств), не зависящее от физлица, которое оно не может преодолеть за счет имеющихся возможностей.

Условием пользования рассрочкой или отсрочкой с последующей рассрочкой является уплата:

• текущих платежей в бюджет в установленный законодательством срок;

• платежей в погашение отсроченных и (или) рассроченных сумм задолженности по налогам, сборам (пошлинам), пеням и процентов за пользование отсрочкой и (или) рассрочкой — в срок, установленный решением о предоставлении отсрочки, рассрочки или отсрочки с последующей рассрочкой.

При этом начисление пеней на суммы задолженности по налогам, сборам (пошлинам) будет прекращено с первого дня срока, на который предоставляются рассрочка или отсрочка.

Сейчас отсрочку или рассрочку в оплате налогов и (или) задолженности по ним предоставляют отдельные районы. И только для ИП.

Добросовестным плательщикам дадут время на исправление, а «забывчивым» — заблокируют счета

В Беларуси хотят ввести новый механизм приостановки совершения операций по счетам плательщиков. Если сегодня образуется задолженность по платежам в бюджет, то уже на следующий день налоговики должны приостановить все операции по счетам этого субъекта. Сейчас же предлагается добросовестным плательщикам, у которых образовалась задолженность по налогам, предоставлять дополнительные 10 рабочих дней на ликвидацию нарушений. Главное условие: до этого они должны были в течение полугода все исправно платить в госбюджет. Если плательщик за это отведенное время внесет все средства, то операции по его счетам не будут приостанавливать.

Для тех, у кого все-таки раньше уже возникала задолженность, но при это она погашалась до первого числа месяца, который следует за месяцем образования задолженности, налоговики хотят ввести отсрочку в 5 рабочих дней. Если за это время нарушения будут устранены, то операции по счетам также не будут приостанавливать.

Наниматели будут сообщать налоговикам данные обо всех доходах работников

С 1 января 2019 года наниматели — организации и ИП — должны будут предоставлять налоговикам данные обо всех доходах своих работников. Сведения нужно подавать один раз в квартал. Для этого нововведения власти внесут изменения в Налоговый кодекс.

В базе будет содержаться информация обо всех денежных поступлениях белорусов. Здесь будут собраны данные как о поступлениях внутри страны, так и из-за рубежа, об этом ранее сообщали в МНС.

Организации и ИП должны будут, к примеру, предоставлять в налоговую данные о доходах (займах, кредитах), удержание подоходного налога производится как за счет средств физлица, так и нанимателя, а также о денежных поступлениях (займах, кредитах, продаже недвижимости и автомобилей), исчисление подоходного налога с которых не производится. Также наниматели будут подавать информацию об имущественных, профессиональных налоговых вычетах, социальных, стандартных налоговых вычетах. Среди других данных, которые будут передаваться в налоговую, — расходы по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок.

Это и доходы, получаемые работником от нанимателя по месту основной работы, включая вознаграждение за выполнение трудовых и иных обязанностей, премии, отпускные, иные доходы, в том числе выплачиваемые из средств внебюджетного фонда социальной защиты населения (ФСЗН), а также доходы по трудовым договорам (доходы внутренних и внешних совместителей).

Белорусы смогут обращаться в любую налоговую

Со следующего года физлица смогут представлять налоговые декларации на бумажном носителе в любую налоговую, независимо от места своей регистрации. Сейчас это можно сделать только в налоговой по месту жительства.

Что изменится для ипэшников

Власти подготовили изменения для индивидуальных предпринимателей, которые сейчас уплачивают единый налог. С 2019 года эти ИП смогут выбирать режим налогообложения. К примеру, упрощенную систему налогообложения или единый налог.

В МНС уточняют, что сегодня в Налоговом кодексе прописаны максимальная и минимальная ставки налога в зависимости от того, где ИП занимается деятельностью.

— Местные Советы депутатов определяют его конкретный размер с учетом особенностей местности. Но на практике бывают ситуации, что, например, в областном центре ставка может быть выше либо на уровне Минска. Но надо понимать, что в регионах не такая бойкая торговля идет, не такая активная деятельность. Минск — столица, доходность здесь выше, поэтому и ставки в Минске должны быть изначально более высокие, — отмечала ранее заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая.

Изменения для сдающих квартиры

Разработаны также изменения и для тех, кто сдает в аренду или наем жилые и нежилые помещения, машино-места и уплачивает подоходный налог в фиксированных суммах. Для этих граждан хотят отменить необходимость представлять декларацию по подоходному налогу, если был превышен установленный размер годового дохода. Соответственно, будет исключена необходимость доплачивать налог.

В 2018 году предел такого дохода составляет 6116 рублей.

Новинки по налогу на недвижимость и по земельному налогу

По налогу на недвижимость и по земельному налогу предлагается убрать 10-кратное повышение ставок. Сейчас эти сборы уплачиваются за нецелевое использование, несвоевременный возврат земельного участка, за самовольный захват земли, за неэффективно используемое или неиспользуемое здание или сооружение.

Также предлагается отказаться от взимания налога на недвижимость в двукратном размере, если вводится сверхнормативный объект строительства.

Хотят ограничить размер пени после проверок

Изменения затронут и размер пени, которую субъектам хозяйствования начисляют по результатам проверки. Предлагается, что она не должна быть больше, чем сумма доначисленного налога.