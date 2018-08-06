Defense One: Россия постепенно перестает быть космической сверхдержавой 1 6.08.2018, 16:30

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Роскосмос значительно уступает SpaceX и, самое главное, Китаю.

Июль выдался непростым месяцем для российской космической отрасли. Сначала появилась информация об аресте ученого Виктора Кудрявцева, которого обвинили в передаче данных о развитии российских гиперзвуковых ракет стране-члену НАТО. Вскоре после этого под стражу по аналогичным обвинениям в утечке технической информации взяли еще одного научного деятеля, на этот раз он якобы передавал секретные данные во Вьетнам. А 26 июля агентство Роскосмос, объявил об отмене испытательного запуска в 2022 году нового пассажирского модуля «Федерация».

По некоторым данным, это может быть только началом, так как ФСБ расследует еще не менее десятка аналогичных дел в отношении ученых из российского космического ведомства, пишет «Русский монитор», (перевод - Defense One).

Однако проблемы космической деятельности России лежат гораздо глубже. Так, к примеру, по сообщению российских СМИ ущерб от предполагаемой утечки вряд ли будет ощутимее, нежели передача Китаю технологии создания пилотируемых космических объектов.

Критика относительно приобретения Китаем российских ракетных технологий сегодня очень часто звучит в публикациях российской прессы. Кремль оказывает сильное влияние на редакционную политику, к примеру, издания Lenta.ru, и других СМИ страны. А вот Китай сегодня как никогда близок к созданию рабочей копии разработанного еще в СССР, но все еще эффективного ракетного двигателя RD -180, благодаря чему Россия получила многолетний отрыв в области космических технологий от других государств. Стоит напомнить, что RD -180 все еще играет большую роль в космической программе США, к большому сожалению Конгресса.

Однако, не смотря на это, две державы недавно подписали соглашение о сотрудничестве, и в настоящее время Россия, по информации, рассматривает обращение Китая о помощи в разработке разрабатываемых китайских аналогов RD -180 и о сотрудничестве в области будущих двигателей.

Майкл Коффман, старший научный сотрудник CNA Corp. рассказал, что Китай похоже украл устаревшие российские технологии.

Со слов Коффмана, существующие подозрения по поводу кражи китайцами российских технологий должны быть рассмотрены в контексте истории, берущей свое начало еще в 1990-х годах, когда основные силы китайской инженерии были направлены на получение доступа к технологиям бывших республик советского союза, а также на объединение множественных частей головоломки вместе. Сегодня сделать это гораздо сложнее, так как современные технологии разрабатываются исключительно в России, хранятся в строжайшей секретности как промышленные и государственные секреты, и в обход получить к ним доступ невозможно. Ранее подход Китая заключался в том, что они использовали целевые технологии с чертежами, дизайном, прототипами и ноу-хау через другие бывшие советские республики, в том числе и через Украину, которые принимали участие в проектах.

Предполагаемая тактика Китая в копировании, шпионаже, и сборе информации с 1990 годов подорвала прежнее технологическое господство России. Китайская сторона старалась как можно больше узнать о технологиях, связанных с пилотируемыми космическими полетами, поэтому никто не удивился, когда первый запуск (в беспилотном режиме) в Шэньчжоу был практически копией российского «Союза».

Коффман рассказал, что растущее количество небольших компаний, создающих большие ракеты – это еще одна проблема.

Сегодня Россия по-прежнему остается конкурентоспособной, однако когда речь идет о росте в космической отрасли, всплывают на поверхность все проблемы, если во внимание бать достижения SpaceX. Однако большая часть прибыли на космическом российском рынке, исходя из обсуждений руководства российской промышленности, приходится вовсе не на развитие новых технологий, а на сборку старых моделей и спутники, считает Коффман. Таким образом, SpaceX фактически вырвался вперед, и скорее всего, вытеснит со временем Россию из этого сегмента рынка, который, в общем-то, не особенно выгоден, и основная часть дохода лежит в совсем другой плоскости.

Кроме санкционированной покупки Китаем российской технологии, можно выделить еще и арест ученого Владимира Лапыгина в 2017 году якобы за утечку информации в Китай, как еще один возможный фактор для технологического развития Китая.

Сегодня перед Россией стоит непростой выбор. Они, что продажи Китаю космических технологий приносит доход, однако осознают, что китайские аналоги стремительно приближаются к тому уровню сложности, при котором они в короткие сроки получат сопоставимые отечественному производству варианты, рассказывает Коффман. По мнению ученого, это тот случай, когда «или продать сейчас, или не продать никогда».

Проблемы в космической отрасли России стали еще более очевидными с 18 июля, когда Роскосмос сообщил СМИ о том, что космический аппарат «Федерация» не будет проходить испытания в рамках первого запуска новой ракеты «Союз-5».

В частности, представитель Роскосмоса сообщил, что первый пуск ракеты-носителя «Союз-5» пройдет без пилотируемого транспортном корабле нового поколения «Федерация», и вопрос о полезной нагрузке для первого запуска «Союз-5» все еще остается открытым. В сообщении было отмечено, что возможно это буде полезная коммерческая нагрузка.

А Дмитрий Рогозин, генеральный директор Роскосмоса, 18 июля призвал начать работать в полную силу чтобы завершить «Федерацию» в срок, однако согласно отчетам, очевидно, что это произойдет с некоторой задержкой. Тем не менее, полезная коммерческая нагрузка могла бы помочь покрыть растущие затраты на программу «Союз-5», которая уже находится на пути удвоения от первоначального бюджета.