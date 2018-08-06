Депутат грузинского парламента: Сближение Грузии с НАТО раздражает РФ 1 6.08.2018, 16:44

Курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию является выбором грузинского народа.

Россию раздражает, что Грузия достигла большого прогресса в сближении с НАТО. Об этом заявила депутат грузинского парламента, председатель комитета по интеграции с Европой Тамар Хулордава, сообщает gordonua.com.

"В заявлении премьер-министра России Дмитрия Медведева нет ничего нового, и к сожалению, ничего отличающегося, мы слышали много таких заявлений", – отметила она.

По словам Хулордавы, курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию – выбор грузинского народа.

"Это сближение раздражает нашего северного соседа, и именно на это мы должны списать острые заявление со стороны российских властей. Мы сделали выбор, это – суверенный выбор грузинского народа. Наш выбор – демократия, стабильность, мир, крепкие институты и достичь этого можно именно европейской и евроатлантической интеграцией", – добавила депутат.

"Вступление Грузии в НАТО может спровоцировать страшный конфликт. Непонятно, зачем это надо", – заявил Медведев сегодня.

Грузия долгие годы пытается вступить в НАТО. В сентябре 2014 года президент Гиорги Маргвелашвили подтвердил намерение обратиться к Альянсу с прошением о членстве.

В ответ в России заявили, что Москва готова принять ответные меры в случае продолжения интеграции Грузии в НАТО. 12 июля 2018 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом Североатлантического альянса, так как реализовала необходимые реформы, а Украине еще предстоит это сделать.