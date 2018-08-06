Пять вещей, которые нужно знать о деле Александра Коржича 5 6.08.2018, 16:59

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Александр Коржич

Судить будут только троих.

17 октября 2017 года, через две недели после того, как в подвале воинской части в Печах нашли труп Александра Коржича, Следственный комитет Беларуси возбудил 8 уголовных дел в отношении 8 военнослужащих, передает «Радыё Свабода».

Тогда же официально сообщалось, что следствие ведется по статьям 443 («Нарушение уставных правил взаимоотношений»), 455 ( «Злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти»), 209 ( «Мошенничество») Уголовного кодекса Беларуси. Кроме этого, Следственный комитет обещал дать уголовно-правовую оценку бездействию командиров и других руководителей учебного центра и воинской части, входящей в него.

Позже количество задержанных в деле Александра Коржича военнослужащих только увеличивалось. Их стало более 10 человек. Кроме сержантов и прапорщика, за решетку попали также два офицера, которые руководили ротой Коржича.

Одного из них вскоре отпустили, а второй - Павел Суковенко - остается за решеткой до сих пор. Однако в апреле его дело была выведено в отдельное делопроизводство. То же самое произошло с прапорщиком Артуром Вирбалой, у которого следователи нашли банковскую карточку Коржича. Как рассказали родные Сукoвенкo и Вирбалы, даты судов над ними пока неизвестны.

В результате обвиняемыми в деле о смерти Александра Коржича остались только три сержанта из его роты. Суд пока не называет их фамилии.

В статье, согласно которой судят сержантов Коржича, нет слов «доведение до самоубийства»

Слова «доведение до самоубийства» в отношении дела Александра Коржича впервые прозвучали из уст представителей СК в апреле 2018 года. Изначально все задержанные обвинялись в основном в злоупотреблении властью. В результате троих обвиняемых сержантов будут судить за получение взятки и злоупотреблении властью (а одного из них еще и за кражу). Слов «доведение до самоубийства» в статьях Уголовного кодекса, по которым будут судить сержантов, нет. Юристы объясняют, что его может заменить термин «тяжкие последствия», прописанный в части 3 статьи 455 ( «Злоупотребление властью»).

Мать погибшего солдата категорически не согласна с выводами следствия

Родные погибшего солдата категорически не согласны ни с формулировкой «доведение до самоубийства», ни с термином «тяжкие последствия». Мать Александра Коржича Светлана с самого начала следствия настаивает, что ее сын стал жертвой убийства. Благодаря эксклюзивному разрешения Лукашенко она могла присутствовать на некоторых допросах обвиняемых и ознакомилась с материалами дела перед его передачей в прокуратуру и суд.

По словам Светланы Коржич, ее сын стал жертвой убийства. Причиной этого преступления женщина называет категорический отказ сына платить сержантам за пребывание в медицинской части. Как сообщила журналистам сама Светлана, на допросах все обвиняемые отрицают свою вину в смерти солдата.

После смерти Коржича резко увеличилось количество судов за «дедовщину»

По статистике Верховного суда, за весь 2017 год за «дедовщину» в Беларуси осудили 31 военнослужащего. За решетку попали только 17 из них, другие получили наказание в виде ограничения свободы.

В 2018 году только за первые шесть месяцев за «дедовщину» в Беларуси были осуждены 28 человек, еще как минимум 12 уголовных дел находятся в судах.

Другие случаи смерти солдат в армии до суда так и не дошли

Вскоре после смерти Александра Коржича председатель Следственного комитета Иван Носкевич официально сообщил, что СК пересмотрит материалы всех дел о смерти и травмировании солдат в армии за последние шесть лет. Это действительно произошло. Как сообщали журналистам родные погибших в армии в разные времена солдат, с ними снова связывались следователи. Дела были восстановлены, проводились следственные действия. Однако в итоге все они были снова закрыты. На запросы журналистов о количестве пересмотренных дел и результаты нового следствия в СК ответить не смогли.