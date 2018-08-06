В «Беллегпроме» рассказали, в какую сумму обойдется школьная форма 8 6.08.2018, 16:54

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Фото с сайта vmdaily.ru

В магазинах ценник будет значительно выше.

Отпускные цены на комплекты одежды делового стиля для школьников в этом году начинаются от 77 рублей, сообщила БелТА начальник управления внутренней торговли и выставочной деятельности концерна «Беллегпром» Светлана Кахро. В магазинах ценник будет выше, к этой сумме добавится торговая надбавка.

Так, для мальчиков цены на комплект пиджак — брюки — сорочка отечественного производства составят: для 1−4-х классов — 85−106 рублей, для 5−9-х классов — 96−125 рублей, для 10−11-х классов — 123−151 рубль.

Комплект пиджак — жилет — брюки — сорочка обойдется в 101−130 рублей для учеников 1−4-х классов, в 113−152 рубля — для 5−9-х классов, такой же набор для старшеклассников обойдется в 151−181 рубль (указаны отпускные цены с НДС, торговую надбавку магазины устанавливают самостоятельно).

Напомним, в МАРТ рассказали, в какую сумму белорусам обойдутся сборы детей в школу. В ведомстве подсчитали, что в этом году оптимальная экипировка, которая включает в себя и одежду, и обувь, и галантерейные товары — сумку или ранец, канцелярские принадлежности, обойдется родителям школьников младших классов (с первого по четвертый) от 145 до 750 рублей. Одеть и обуть старшего школьника дороже — от 214 до 890 рублей.