Украинец и никарагуанец отдали своих детей в белорусскоязычный класс в Барановичах 6.08.2018, 17:28

Родители поделились опытом и советами, как добиться образования на белорусском языке.

Родители первых в Барановичах учеников, которые будут учиться по-белорусски, поделились с «Радыё Свабода» опытом и советами, как добиться образования на белорусском языке.

В Барановичах впервые за много лет появится беларусскоязычный класс - в гимназии № 4 будут учиться по-белорусски 10 первоклассников.

Одна из инициаторов организации белорусскоязычного класса в Барановичах Татьяна Малащенко говорит, что не первый раз добивается белорусскоязычного образования для своих детей. Первый раз не получилось. В этом году она с другими родителями была более настойчивой и в результате в первый белорусскоязычный класс пойдет ее младшая дочь Богуслава.

Татьяна начала переписываться с государственными органами о создании белорусского класса более года назад. Сначала, говорит она, чиновники отвечали, что об открытии класса рано говорить. Некоторые руководители учреждений доказывали, что у них нет помещений для организации белорусскоязычных классов.

Первое: собрать группу единомышленников и подать заявления

12 июня несколько родителей пришли в гимназию № 4, которая находится в центре города, и написали заявления на обучение по-белорусски. Их собралось десять.

Мать будущей первоклассницы Татьяна Малащенко говорит, что чиновники образования не ожидали, что будет столько желающих учиться по-белорусски.

"Они, наверное, думали, что придет только три человека. В итоге нас собралось 10, а возможно, будет даже 11», - говорит Татьяна.

Как она рассказала, некоторые люди присоединились к ним благодаря объявлениям в независимой прессе, других знали раньше, но в итоге все они упорно настаивали на белорусском образовании и отвергали предложения о русскоязычном обучении.

«Надоело просить. Поэтому в этом письме мы требовали, чтобы выполнили право наших детей учиться по-белорусски», - говорит Татьяна Малащенко.

Второе: давить на чиновников

После бесплодных хождений по кабинетам родители будущих первоклассников 16 июля написала коллективное письмо на имя министра образования Беларуси Игоря Карпенко. В нем изложили свою историю переговоров с чиновниками, процитировали их ответы, сообщили, что директор гимназии настаивал, чтобы родители переписали заявления на русскоязычное образование.

Письмо к министру получилось эмоциональным.

«Неужели для 10 маленьких белорусов, родители которых осмелились заявить про свою национальную честь и достоинство, в районном центре снова не могут найти место ?!

Представители образования на местном и областном уровне вовсе не пытаются найти выход из вышеупомянутой ситуации, потому что ни одного учреждения с белорусским языком в городе Барановичи нету!

Этим самым нас подталкивают к использованию других способов борьбы, которые позволят привлечь внимание белорусского и международного сообщества к нашей проблеме», - написали барановичские родители министру образования.

Министерство перенаправило обращение в Брестское областное управление образования, откуда уже 30 июля вошел ответ, что в 2018/2019 учебном году беларусскоязычный класс откроется в гимназии № 4 города Барановичи. Там, где и хотели родители. Аналогичный ответ потом пришел и из Барановичского горисполкома.

Третье: не поддаваться на уговоры переписать заявления

Мать еще одной будущей первоклассницы, Арины, Оксана Никитюк говорит, что в школе ее пытались отговорить подавать заявление на белорусскоязычное обучение.

«Я подавала, наверное, третье заявление на белорусское обучение. И прозвучало, что как можно набрать белорусский класс, когда здесь так много российских детей. Такое впечатление, что мы теснили чьи-то права, а наши дети не имеют права по-белорусски учится», - говорит Оксана.

Муж Оксаны украинец. Семья 12 лет жила в Киеве, между собой пользуются и украинским языком, и российским, но родители приняли взвешенное решение, что, живя в Беларуси, ребенок должен овладеть и белорусским языком.

«Когда я жила в Украине, то выучила украинский язык, потому что понимаю: человек должен знать язык той земли, где живет», - говорит Оксана.

Оксана жалеет, что не все понимают важность образования на родном языке; особенно обидно, что иногда и родственники удивляются решению отдать ребенка в белорусский класс.

«Но мы заняли такую ​​позицию - учиться по-белорусски», - говорит Оксана Никитюк.

Четвертое: настаивать на преимуществах белорусскоязычного образования

Муж Ольги - никарагуанец, поэтому у жительницы Барановичей необычная для Беларуси фамилия. В семье Кордоба-Уайт в первый класс идет дочь Кирияна.

«С отцом дочь говорит по-английски, со мной - по-русски. Но я хочу, чтобы белорусский язык она знала обязательно. Это не просто случайное, а принципиальное решение», - говорит Ольга.

Сама Ольга Кордоба-Уайт по образованию - учитель белорусского языка, она объясняет, что в белорусскоязычном образовании ее привлекает и то, что класс будет небольшой и детям будут уделять больше внимания.

«Наибольшие сложности в создании белорусского класса были, наверное, из-за того, что мы хотим, чтобы он был в гимназии в центре города. Хотя лично я согласилась бы возить дочь и дальше, чтобы только обучение было по-белорусски», - говорит Ольга.

В семье Врублевских три сына, в белорусский класс идет старший, Глеб. Его мать Елизавета сама окончила белорусский класс.

«Я сама, когда училась в белорусском школе, еще не понимала, что это за сокровище - родной язык. Теперь же очень приятно говорить по-белорусски. Когда приезжают в гости россияне, то просят нас поговорить по-белорусски, для них это такие интересные впечатления», - говорит Елизавета.

Врублевская говорит, что надо решительно отвергать аргумент о том, что после белорусскоязычной школы будет «трудно учиться в русскоязычном университете».

«После белорусской школы я закончила университет, и для меня здесь вообще не было никакой проблемы. Мне даже это помогало - в изучении польского языка, например», - говорит.

Елизавета говорит, что счастлива от того, что удалось добиться открытия белорусского класса в Барановичах. Теперь она иногда собирается вместе с другими родителями и детьми, чтобы проводить время и поближе познакомиться до школы.