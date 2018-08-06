Минский стадион «Динамо» сравнили с «Распил-Ареной» в Петербурге 1 6.08.2018, 17:13

Реконструкция столичного стоила властям порядка $200 миллионов долларов.

Российский ресурс «Чемпионат» сравнил реконструированный стадион «Динамо» с «Распил-Ареной», стадионом в Санкт-Петербурге стоимостью более миллиарда долларов.

– «Динамо» играет на стадионе вместимостью более 22 тыс. человек. По слухам, он построен на месте еврейского кладбища и помнит разные времена: игры футбольной Олимпиады в 80-м, эпоху вещевого рынка и первые матчи Лиги чемпионов в Беларуси (с участием БАТЭ).

Но если честно, минский стадион — местная версия «Распил-Арены». Реконструкция стоила властям порядка $200 млн долларов, что, конечно, дороговато. Наконец совсем недавно работы были закончены, и «Динамо» может свободно принимать команды на домашнем стадионе. Конечно, не обошлось без казусов (да и беговые дорожки остались), но стадион красивый, – написал ресурс.

На арену российские журналисты обратили внимание накануне матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. 9 августа в Минске встретятся местное «Динамо» и питерский «Зенит».