Майк Помпео: Иран должен вести себя как нормальная страна 6.08.2018, 17:21

Майк Помпео

Восстановленные санкции США против Ирана начнут действовать со вторника.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран должен начать вести себя, как «нормальная страна». Это заявление прозвучало на фоне подготовки США к восстановлению санкций против Тегерана, сообщает «Голос Америки».

«Дело в неудовлетворенности иранцев своим правительством, и президент [Дональд Трамп] четко заявлял об этом. Мы хотим, чтобы у иранского народа было больше возможностей определять, кто будет составлять их руководство», – заявил Помпео журналистам.

Он сказал, что Белый дом в понедельник сообщит подробности санкций, которые вступят в силу во вторник. Они затронут широкий спектр отраслей иранской промышленности, включая автопром, торговлю золотом, добычу угля и производство стали. Кроме того, иранскому правительству больше не разрешат закупать американские и европейские самолеты, а также американские банкноты.

Физическим лицам и компаниям, работающим в этих отраслях, было дано 90 дней на то, чтобы свернуть свою деятельность. Этот период истекает в понедельник.

Санкции против экспорта иранских энергоносителей будет восстановлены в ноябре.

Отмененные ранее санкции восстанавливаются после того, как президент Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения по ядерной программе, заключенного с Ираном и пятью другими странами в 2015 году.

Соглашение предусматривало резкое сокращение иранской программы обогащения урана в обмен на отмену большинства санкций. Трамп назвал соглашение ужасной сделкой, поскольку оно, по его словам, позволяет Ирану возобновить свою ядерную программу.

Иран неоднократно заявлял, что его ядерная программа не направлена на разработку ядерного оружия.

Иран и другие участники соглашения продолжают придерживаться его положений. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которое отслеживает выполнение соглашения, заявляет, что Иран соблюдает его, и что оно позволяет более эффективно верифицировать деятельность Ирана в ядерной сфере.