Владелец автомобиля с «Погоней»: Прохожие показывают жестами «класс» 3 6.08.2018, 17:39

Белорус рассказал о патриотическом стайлинге своего авто.

Наш читатель из Москвы прислал фото автомобиля с патриотическими наклейками. На весь капот «Suzuki» с российской регистрацией нанесен герб «Погоня», а на заднем стекле имеется надпись «Freedom Belarus». Сайт Сharter97.org задал несколько вопросов владельцу авто:

- Прохожие к наклейкам относятся нормально, некоторые жестами показывают «класс».

Читатель рассказал, что в России никаких неудобств из-за стайлинга автомобиля у него не возникало:

- В России проблем с полицией нет. В Беларуси - пока не знаю. С надписью на заднем стекле «Freedom Belarus» был в мае дома - все без проблем. Наклейку на капот сделал в июне, пока с ней границу не пересекал.

Читатель рассказал, что патриотические символы на автомобиле - своего рода «мечта детства, которую не было возможности воплотить в жизнь»:

- Когда-то давно увлекался историей нашего государства — там часто встречался герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг, - говорит собеседник Сharter97.org.