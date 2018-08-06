Крымские татары — это огромная заноза для российских спецслужб Константин Боровой

6.08.2018, 17:45

Путин использует Крым лишь в качестве военной базы.

За годы оккупации Крыма Россия не смогла решить проблему пресной воды для крымчан — от Украины вода не поступает, а местные водохранилища стремительно высыхают. Но этот вопрос и не важен для Кремля, поскольку Владимир Путин использует аннексированный полуостров лишь в качестве военной базы. И чем меньше людей будет жить на полуострове, тем лучше будет для кремлевской верхушки.

Несколько раз было сказано, что Кремль считает проблему пресной воды в Крыму чисто коммерческой. Вернее, Кремль хотел бы так считать. И, насколько я понимаю, Москва сделала предложение Киеву по этому поводу — предложение, оценивающее коммерческие вложения и усилия Киева, чтобы вода поступила в Крым. Но для Киева — и это очень правильно — вопрос воды не столько коммерческий, сколько политический.

Думаю, Киев пошел бы на сотрудничество, если бы компенсации оценивались именно как политические — а это, может быть, в сто раз больше денег. Кажется, Москва предлагала оценку проекта в несколько десятков миллионов долларов. Возможный политический ущерб от поддержки России в Крыму Киев оценивает в несколько сотен миллионов. Поэтому вряд ли удастся договориться, при всем теперешнем прагматизме Банковой. Россия не готова компенсировать Киеву возможный политический ущерб от такого сотрудничества.

С другой стороны Россия не ставит задачу развивать Крым. Речь идет о всего лишь о «полуострове-авианосце», который Москва собирается использовать. И уже эффективно использует, ограничив какие-то возможности других черноморских государств. Для Украины фактически перекрыто Азовское море — Россия контролирует там коммерческую, экономическую и военную деятельность. В отличие от Турции, которая, контролируя Босфор, все-таки не принимает выгодных для себя политических решений, Россия в данном случае ориентировалась на политические результаты.

Так что вряд ли проблема с водой будет решена. Тем более, что сейчас режим экономии вводится по разным проектам. Я изучаю сейчас пропагандистские кампании, и активность в этой области ослабла на порядок. Во всяком случае, для российской аудитории. Явно видно, что сегодня внимание сосредоточено на пропаганде «на экспорт».

России, на самом деле, не нужен Крым в качестве территории экономической деятельности. Чем меньше там будет народу, чем больше людей оттуда уедут — в Россию, [подконтрольную Киеву] Украину, — тем управляемее будет Крым. Крымские татары — это огромная заноза для российских спецслужб, российского политического процесса. Это маленькая группа людей, и она вполне в состоянии решить для себя проблему воды с помощью опреснителей. Но Россия, конечно, эту проблему решать не будет.

Россия будет пытаться давить на Украину. Но я не думаю, что эти попытки будут радикальными, военными. В начале кампании по захвату Крыма была попытка сохранить водный поток. Сейчас, похоже, люди, формирующие повестку по поводу Крыма, уже не считают это принципиальным и важным моментом. Российская пропаганда научилась оперировать виртуальными событиями. Для россиян вполне достаточно сообщений и придуманных примеров, что Крым благополучно развивается. При этом благополучное развитие само по себе Кремлю не нужно. Им не нужно там население, зона отдыха, коммерческая деятельность — Кремлю достаточно контроля над территорией.

Константин Боровой, «Апостроф»